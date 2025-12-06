¿Qué tanta batería gastan Netflix, TikTok y Spotify en tu celular?

Seguramente ya sabes que el uso constante del celular impacta de forma directa en la salud de la batería. Con el paso del tiempo, este hábito puede reducir su capacidad de retener carga y acortar significativamente su vida útil. Uno de los motivos principales detrás de este desgaste es el uso frecuente de aplicaciones que requieren un alto nivel de recursos —como Netflix, TikTok o Spotify—, las cuales demandan gran energía tanto durante su funcionamiento activo como cuando permanecen abiertas en segundo plano.

Estas apps no solo consumen batería mientras se están usando, sino que continúan ejecutando procesos relacionados con actualizaciones, sincronización o reproducción continua, lo que incrementa aún más el desgaste del dispositivo. Por ello, comprender cómo influyen estas plataformas en el rendimiento del celular es clave para gestionar mejor su uso y prolongar su vida útil.

¿Cuánta batería consumen Netflix, TikTok y Spotify?

De acuerdo con un ranking publicado por Appfigures, durante el primer trimestre de 2025 las aplicaciones más utilizadas fueron Instagram, TikTok, ChatGPT, Facebook, WhatsApp, Temu, CapCut, Telegram y Snapchat. Por su parte, Netflix lidera las plataformas de streaming más populares, mientras que Spotify encabeza las apps de música en lo que va del año.

Todas estas aplicaciones son ampliamente utilizadas por ofrecer múltiples opciones de entretenimiento y, por lo mismo, figuran entre las que más consumen energía del celular. Una investigación realizada por Elevate, empresa canadiense de telecomunicaciones, reveló el porcentaje específico de batería que gastan. Tener estas cifras a la mano puede ayudarte a gestionar mejor el uso de tus dispositivos electrónicos:

Netflix: Consume el 1,500% de la carga completa al mes; en promedio, los usuarios pasan más de 60 horas en la plataforma.

TikTok: Gasta el 825% de pila, casi la mitad de lo que utiliza Netflix. Los usuarios pasan alrededor de 33 horas mensuales y, en segundo plano, agrega 9.9 horas al consumo.

Spotify: Usa el 225% de la batería al mes. Aunque consume solo el 5% por hora, registra una mayor actividad en segundo plano, con casi 14 horas adicionales. Los usuarios la emplean cerca de 45 horas al mes.

¿Qué porcentaje de batería consumen otras apps populares?

Según el mismo estudio, otras aplicaciones que también representan un alto consumo son:

YouTube: Gasta el 540% de la carga mensual y tiene un promedio de uso de 27 horas, superando a Spotify.

Threads: Consume el 460% de la pila y se utiliza cerca de 23 horas al mes.

Snapchat: Utiliza el 320% de batería con una media de 16 horas mensuales.

Instagram: Ocupa el 300% de la pila, con un promedio de 15 horas al mes, además de sumar 4.5 horas en segundo plano.

Facebook: Consume el 270% de la batería al mes y añade 5.7 horas adicionales en segundo plano.

Como puedes ver, estas aplicaciones tienen un impacto significativo en la salud de la batería del dispositivo. Por ello, se recomienda revisar periódicamente su capacidad de carga; basta con acceder a los Ajustes del celular y luego a la sección de Batería.

