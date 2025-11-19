PlayStation: ¿Habrá ofertas en México por el Black Friday 2025?

PlayStation anunció oficialmente su participación en la temporada de ofertas de Black Friday 2025 para México y varios países de Latinoamérica. La marca ofrecerá descuentos en consolas, videojuegos, accesorios y productos especiales a partir del 21 de noviembre, con el inicio anticipado de promociones en su tienda digital.

¿Cuándo serán las ofertas?

De acuerdo con el blog regional de PlayStation, las rebajas comenzarán el 21 de noviembre de 2025 en la PS Store. Aunque aún no se confirma la fecha de cierre, las campañas de años anteriores sugieren que las promociones podrían extenderse por dos semanas.

La compañía indicó que busca integrar a la mayor cantidad de minoristas latinoamericanos. Sin embargo, México quedará fuera de las ofertas en tiendas físicas, por lo que los descuentos oficiales solo estarán disponibles en la plataforma digital de Sony.

Aun así, tanto PS Store como PS Plus ofrecerán precios especiales para toda la región, con rebajas en exclusivos de PS5, títulos multigeneracionales y clásicos de PS4.

Tras un Buen Fin con ofertas destacadas en México, el Black Friday de PlayStation se perfila como una nueva oportunidad para renovar consola o expandir la colección. La marca promete rebajas competitivas y accesibles para distintos presupuestos.

El 21 de noviembre marcará el inicio de esta temporada, ideal para revisar alternativas y comparar precios en otras tiendas digitales antes de realizar cualquier compra.

SV