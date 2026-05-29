Netflix deja de funcionar en estas pantallas a partir de junio 2026

A partir del 1 de junio, miles de usuarios encenderán sus pantallas solo para descubrir que Netflix ha desaparecido. Si tu televisor tiene más de una década, podrías ser una de las víctimas de este apagón digital que exige actualizar tus equipos para seguir disfrutando del streaming.

La decisión del gigante del entretenimiento responde a una depuración masiva de sus sistemas de seguridad informática. Las nuevas herramientas de su interfaz nativa exigen capacidades operativas que los aparatos con más de una década en el mercado ya no pueden procesar.

Esta medida pone sobre la mesa el eterno debate de la obsolescencia programada en el ecosistema digital actual. Los equipos de entretenimiento casero fabricados antes del año 2015 serán los principales afectados, perdiendo por completo el acceso a los catálogos de películas y series.

Desde la compañía explicaron que los usuarios con dispositivos incompatibles no podrán abrir, descargar ni actualizar la aplicación. El ícono rojo desaparecerá de los menús principales o arrojará un error de conexión insalvable al intentar ejecutar contenidos interactivos desde las tiendas virtuales.

Mientras que los televisores lanzados al mercado a partir de 2016 continuarán operando sin ningún tipo de restricción, un extenso listado de marcas líderes globales quedará excluido. Fabricantes históricos de la industria tecnológica tienen modelos específicos en la lista negra del streaming.

¿Qué televisores se quedan sin servicio?

La pérdida de soporte afectará a diversas líneas de Smart TV de alta gama antigua que no reciben actualizaciones de software desde hace varios años. La falta de un hardware moderno impide que los protocolos de encriptación actuales funcionen de manera segura y eficiente.

En el caso de Sony, la restricción impactará a todos los televisores inteligentes pertenecientes a la prestigiosa gama Bravia. Específicamente, los usuarios que posean equipos dentro de las líneas KDL, XBR y W95 deberán buscar alternativas inmediatas para acceder al catálogo de entretenimiento.

Por su parte, la marca surcoreana LG también verá comprometidos varios de sus modelos residenciales más antiguos a partir de este mes. Las pantallas correspondientes a las series Infinia LX9500 y Nano LED LM9600 perderán la capacidad de ejecutar la aplicación oficial de manera definitiva.

Los usuarios de Panasonic no están exentos de esta depuración tecnológica masiva que inicia el primer día de junio. Los modelos residenciales AX900, VT50, la serie VIERA TC-P50VT25 y otros equipos de prestaciones de software similares dejarán de ser compatibles con el servicio.

El ecosistema de Apple también sufrirá las consecuencias de esta estricta actualización de requisitos técnicos y operativos. Los reproductores y dispositivos de transmisión externa Apple TV de primera, segunda y tercera generación quedarán completamente obsoletos para reproducir los contenidos de esta plataforma.

Celulares que también pierden compatibilidad

La incompatibilidad anunciada por la empresa no se limita únicamente a los televisores de la sala de estar. La drástica medida también impacta de lleno en los teléfonos inteligentes que no cuentan con la capacidad de actualizarse a los sistemas operativos más recientes del mercado.

En el universo de los dispositivos móviles, aquellos que no logren migrar a las versiones de iOS 18.0 o Android 9.0 quedarán fuera del sistema. Esto significa que los propietarios no podrán instalar ni ejecutar la aplicación oficial desde sus respectivas tiendas virtuales.

Entre los teléfonos Android excluidos destacan modelos que en su momento fueron líderes indiscutibles de ventas en el mercado global. Terminales icónicos como el Samsung Galaxy S8 y Galaxy S7, Huawei P10 y Mate 9, LG G6 y G5, y el Sony Xperia XZ1 se verán afectados.

Para los usuarios de estos smartphones lanzados antes de 2018, la única solución temporal será acceder a través de un navegador web, aunque con severas limitaciones. Sin embargo, la experiencia de usuario, la fluidez y la calidad de reproducción no serán las mismas que en la aplicación nativa.

Alternativas para seguir viendo tus series

Perder el acceso a la plataforma en un televisor antiguo no implica necesariamente la obligación de comprar una pantalla nueva de forma urgente. Existen soluciones prácticas y mucho más económicas para revivir ese equipo que todavía funciona perfectamente en cuanto a calidad de imagen y sonido.

La alternativa más eficiente consiste en utilizar un dispositivo de streaming externo que se conecte directamente a través del puerto HDMI. Equipos modernos y accesibles como Chromecast, Roku, Amazon Fire TV o las versiones recientes de Apple TV pueden devolverle la vida inteligente a tu televisor.

Para evitar inconvenientes de último momento, los expertos recomiendan verificar hoy mismo la versión del sistema operativo de tus dispositivos. Basta con revisar si el fabricante ofrece actualizaciones pendientes en el menú de configuración o si el ícono de la app ya muestra advertencias de caducidad.

Consejos para verificar tu equipo

Revisa el año de fabricación: Si tu pantalla es anterior a 2015, es altamente probable que pierda el soporte oficial.

Si tu pantalla es anterior a 2015, es altamente probable que pierda el soporte oficial. Busca actualizaciones: Ve a la configuración general de tu TV y fuerza una búsqueda manual de nuevo software.

Ve a la configuración general de tu TV y fuerza una búsqueda manual de nuevo software. Prueba la app: Si al abrir Netflix notas lentitud extrema o mensajes de error, prepárate para el cambio inminente.

Si al abrir Netflix notas lentitud extrema o mensajes de error, prepárate para el cambio inminente. Invierte en un dongle: Un dispositivo HDMI externo siempre será más barato que cambiar toda la pantalla de tu sala.

En conclusión, el avance acelerado de la tecnología digital exige una constante adaptabilidad por parte de los consumidores modernos. Mantenerse informado sobre estos inminentes cambios de compatibilidad es fundamental para no interrumpir tus maratones de fin de semana y proteger tu inversión tecnológica a largo plazo.

CT