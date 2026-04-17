NASA revela cuándo y cómo ver el Cometa C/2025 R3

El universo nos regala espectáculos inigualables de manera constante, y este mes de abril de 2026 definitivamente no es la excepción. La NASA ha revelado los detalles más fascinantes sobre el paso del Cometa C/2025 R3, un cuerpo celeste que está captando la atención de astrónomos y aficionados por igual debido a su extrema rareza y su creciente brillo.

Este fenómeno astronómico representa una oportunidad verdaderamente única en la vida para todos los habitantes de la Tierra. Al ser un cometa de largo período, su visita a nuestro Sistema Solar interior es un evento extraordinario que requiere de condiciones climáticas y visuales muy específicas para ser apreciado en todo su esplendor durante las frías madrugadas de esta temporada primaveral.

¿Qué es exactamente el Cometa C/2025 R3 y de dónde proviene?

Descubierto en septiembre de 2025 por el avanzado sistema de rastreo Pan-STARRS ubicado en Hawái, este cometa está compuesto principalmente de hielo antiguo, polvo cósmico y rocas. A medida que se acerca al Sol, el intenso calor provoca la rápida sublimación de sus materiales, creando una espectacular cola brillante que surca majestuosamente el firmamento nocturno y cautiva a los observadores.

Los expertos de la agencia espacial estadounidense explican detalladamente que este visitante helado proviene de la lejana Nube de Oort, una inmensa burbuja esférica de cuerpos helados que envuelve nuestro vecindario cósmico. Su viaje hasta nosotros ha sido largo, oscuro y silencioso, acumulando misterios primigenios que los científicos apenas comienzan a desentrañar con la tecnología actual de nuestros potentes telescopios.

Su órbita es extremadamente alargada y excéntrica, lo que significa que tarda aproximadamente 170 mil años en completar una sola vuelta alrededor del astro rey. Esto convierte al avistamiento actual en un verdadero hito histórico para la ciencia, pues la última vez que este cometa surcó nuestros cielos, la humanidad apenas daba sus primeros pasos evolutivos en el planeta.

¿Cuándo y a qué hora se podrá observar el cometa desde México?

De acuerdo con el riguroso calendario astronómico publicado por la NASA, el mejor momento para observar este cuerpo celeste es precisamente alrededor del 17 y 19 de abril. Durante estos días clave, el cometa alcanza su esperado perihelio, es decir, su punto de mayor cercanía con el Sol, aumentando significativamente su luminosidad y visibilidad desde la superficie terrestre.

El punto de mayor aproximación a nuestro planeta ocurrirá apenas unos días después, específicamente el 27 de abril, cuando pasará a unos 70.8 millones de kilómetros de distancia. Aunque esta cifra suena inmensa para nuestra escala cotidiana, en términos astronómicos es lo suficientemente cerca para permitirnos estudiar su trayectoria con precisión sin representar absolutamente ningún riesgo para la humanidad.

Para los entusiastas observadores en México y el resto del hemisferio norte, la ventana ideal de observación se presenta justo en las horas previas al amanecer. Dirigir la mirada hacia el horizonte este, específicamente hacia la constelación de Pegaso, será un paso fundamental para lograr captar el resplandor verdoso característico de su coma y su extensa cola iónica.

¿Cómo observar el Cometa C/2025 R3 con éxito y sin frustraciones?

Aunque existe la remota posibilidad de que el cometa alcance un brillo suficiente para ser visto a simple vista en zonas rurales muy oscuras, la NASA recomienda encarecidamente el uso de instrumentos ópticos. La creciente contaminación lumínica de las ciudades modernas suele opacar estos tenues destellos celestiales, dificultando enormemente la experiencia visual para quienes intentan buscarlo desde zonas urbanas.

La clave principal para una observación astronómica exitosa radica siempre en la preparación previa y la paciencia del espectador. Acostumbrar los ojos a la oscuridad total durante al menos 20 minutos antes de buscar el cometa permitirá que tus pupilas se dilaten al máximo, captando mucha más luz y revelando detalles sutiles que de otro modo pasarían totalmente desapercibidos.

Para garantizar que no te pierdas este magno evento astronómico, te compartimos estos consejos que te pueden ayudar a disfrutar de esta experiencia:

Busca cielos oscuros: Aléjate lo más posible de las luces de la ciudad y busca un lugar elevado y despejado, preferiblemente en zonas rurales o parques nacionales donde la oscuridad sea casi total y el horizonte este se encuentre libre de edificios o montañas.

Aléjate lo más posible de las luces de la ciudad y busca un lugar elevado y despejado, preferiblemente en zonas rurales o parques nacionales donde la oscuridad sea casi total y el horizonte este se encuentre libre de edificios o montañas. Usa el equipo adecuado: Unos buenos binoculares de 10x50 o un telescopio aficionado pequeño de 4 a 5 pulgadas de diámetro son las herramientas perfectas para esta misión. Estos instrumentos te ofrecerán un campo de visión amplio y luminoso, ideal para apreciar la estructura completa del cometa, su núcleo brillante y su estela extendida en el cielo profundo.

Unos buenos binoculares de 10x50 o un telescopio aficionado pequeño de 4 a 5 pulgadas de diámetro son las herramientas perfectas para esta misión. Estos instrumentos te ofrecerán un campo de visión amplio y luminoso, ideal para apreciar la estructura completa del cometa, su núcleo brillante y su estela extendida en el cielo profundo. Apóyate en la tecnología móvil: Descarga aplicaciones confiables de mapas estelares en tu teléfono inteligente para localizar la constelación de Pegaso con absoluta precisión. Estas herramientas interactivas en tiempo real son el mejor aliado de cualquier astrónomo aficionado que desee ubicar rápidamente al Cometa C/2025 R3 antes de que los primeros rayos del sol oculten este espectáculo milenario.

CT