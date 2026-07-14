Meta restringe función de su IA tras quejas de usuarios de Instagram

Meta retiró una de las funciones más recientes de su inteligencia artificial generativa en Instagram luego de recibir numerosas críticas por parte de usuarios y especialistas en privacidad, quienes señalaron que la herramienta permitía utilizar imágenes y contenido de perfiles públicos sin el consentimiento explícito de sus propietarios. La decisión marca un nuevo episodio en el debate sobre los límites del uso de la inteligencia artificial dentro de las redes sociales.

La función, llamada Muse Image y desarrollada por Meta Superintelligence Labs, ofrecía la posibilidad de generar y modificar imágenes o videos incorporando rostros y publicaciones de cuentas públicas mediante un sistema de menciones.

Sin embargo, su funcionamiento despertó preocupación al no requerir una autorización expresa de las personas cuyos contenidos eran utilizados para crear nuevo material generado por IA.

Meta dice que la herramienta "no cumplió" las expectativas"

A través de un comunicado, Meta confirmó que la herramienta dejará de estar disponible al reconocer que "no cumplió con las expectativas" de la comunidad. La compañía también respondió a las inquietudes surgidas por el hecho de que la función estuviera activada de forma predeterminada para muchos usuarios, una configuración que generó cuestionamientos sobre la protección de la privacidad y el control que las personas tienen sobre el uso de su información en plataformas impulsadas por inteligencia artificial.

La inclusión de esta tecnología encendió las alarmas de diversos sectores profesionales, destacando el posicionamiento del sindicato de actores estadounidense SAG-AFTRA (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists).

Actores se pronuncian en contra de la función

La organización gremial calificó la implementación tecnológica de "imprudente" y advirtió sobre los peligros inherentes a la creación de réplicas digitales y deepfakes no consensuados en la red.

A través de un pronunciamiento formal, el sindicato sentenció que "cualquier cosa que no sea un consentimiento explícito y visible para este tipo de usos de las imágenes de los usuarios de Instagram es inaceptable".

A las protestas se sumaron figuras de la industria del entretenimiento, como la actriz Hannah Einbinder, quien exhortó públicamente a las audiencias a revisar sus perfiles ante los riesgos de exposición.

Tras la remoción del software, portavoces de SAG-AFTRA manifestaron conformidad con la rectificación de la empresa de tecnología, señalando que la suspensión de la herramienta constituye una acción responsable ante los daños evidentes que puede causar el uso desmedido de identidades gráficas sin filtros previos de validación.

¿Cómo proteger tu cuenta del Muse Image?

A pesar de la desactivación de la función Muse Image, el debate sobre el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial con insumos de los usuarios permanece vigente. De acuerdo con el Centro de Ayuda de Instagram (Instagram Help Center), plataforma especializada de soporte técnico de la aplicación, los usuarios poseen la facultad de restringir de forma manual el uso de sus materiales para futuros desarrollos del chatbot Meta AI.

El procedimiento técnico de protección, sintetizado punto por punto a partir de las recomendaciones del soporte oficial se detalla a continuación:

Acceso al perfil : Ingresar a la aplicación de Instagram y dirigirse a la sección del perfil personal.

: Ingresar a la aplicación de Instagram y dirigirse a la sección del perfil personal. Menú de configuración : Seleccionar las tres líneas horizontales ubicadas en la esquina superior derecha de la pantalla.

: Seleccionar las tres líneas horizontales ubicadas en la esquina superior derecha de la pantalla. Sección de contenido : Desplazarse de forma vertical en el listado hasta localizar la opción denominada Compartir y reutilizar (o Sharing and reuse).

: Desplazarse de forma vertical en el listado hasta localizar la opción denominada Compartir y reutilizar (o Sharing and reuse). Desactivación de permisos: Ubicar el apartado relativo a Permitir que otras personas utilicen tu contenido en Instagram y con las funciones de IA en Meta, y proceder a desactivar los interruptores correspondientes a Publicaciones y Reels.

El incidente con Muse Image refleja un patrón recurrente en la industria tecnológica: el lanzamiento de productos que priorizan la recopilación masiva de datos sobre la privacidad del usuario, obligando a las personas a buscar configuraciones ocultas para proteger su información.

El debate sobre el entrenamiento de IA se centra en si las empresas tienen el derecho de utilizar contenido público de internet como “materia prima' gratuita”. Organizaciones como Privacy International han señalado que las corporaciones tecnológicas a menudo ven los datos humanos simplemente como recursos para ser cosechados, ignorando los derechos de autor y la propiedad sobre la propia imagen.

TG