Luna de Nieve 2026: Fecha, hora y recomendaciones para observarla

Cada mes, la Luna completa su recorrido alrededor de la Tierra y regala un espectáculo nocturno visible en ambos hemisferios. En este contexto, se aproxima la Luna de Nieve, la segunda luna llena de 2026, un fenómeno que despierta el interés de astrónomos y observadores del cielo que se alistan para contemplar su brillo especial.

Te puede interesar: NASA abre registro para la misión Artemis II: así puedes enviar tu nombre a la Luna

Desde tiempos antiguos, las distintas culturas del mundo han recurrido a las fases lunares para organizar el tiempo y señalar el cambio de las estaciones. Aunque hoy existen métodos precisos para contabilizar los días y definir el calendario anual, el ciclo lunar continúa despertando curiosidad y expectativa.

En México, culturas como la maya o la olmeca también poseían conocimientos sobre la luna. Con la llegada de diferentes fases lunares, comenzaban a planear cosechas y preparar los campos para la siembra , guiándose para recolectar sus alimentos antes de las temporadas climáticas adversas.

De acuerdo con el portal especializado en astronomía Star Walk, esta luna llena recibe el nombre de Luna de Nieve debido a que febrero suele ser el mes con las nevadas más intensas en Norteamérica, donde las estaciones del año son más marcadas que en México. Por esa razón, las tribus nativas americanas la asociaban con las condiciones invernales que marcaban el periodo, convirtiéndola en un referente natural.

A lo largo de la historia, esta fase lunar también recibió el nombre de Luna de Hielo, Luna del Oso o Luna del Hambre, denominaciones que reflejan la crudeza del invierno. Las bajas temperaturas, los caminos cubiertos de nieve y la escasez de presas hacían que la caza se volviera complicada , trayendo escasez de alimentos. “Es muy interesante recordar estas culturas”, señala la investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, Julieta Fierro.

De esta manera, la Luna de Nieve ilumina el cielo del hemisferio norte en pleno invierno, cuando las noches se tornan largas y silenciosas, envueltas por un ambiente místico. Más allá de su belleza visual, este evento también posee un significado espiritual, ya que para muchas culturas simboliza un periodo de introspección, resistencia y renovación interior.

También puedes leer: iPhone 18 Pro Max: precio y cuándo sale a la venta en México

La segunda luna llena del año ocurrirá el próximo domingo 1 de febrero a las 16:09 horas (zona centro de México), cuando la luna se encuentre en la constelación de Cáncer. No obstante, para una mejor observación, se recomienda esperar a que el cielo oscurezca completamente; además, es mejor buscar un lugar alto y despejado, sin obstáculos visibles ni contaminación lumínica.

Por su parte, la fase de luna nueva llegará el próximo 17 de febrero , coincidiendo con dos eventos imperdibles: el eclipse solar anular y el inicio del año nuevo lunar. En el punto máximo del eclipse, la luna cubrirá alrededor del 96% del sol, dejando un brillante “anillo de fuego”; sin embargo, este evento solo será visible desde la Antártida.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP