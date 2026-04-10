iPhone 16 recibe un descuento imperdible en tienda oficial

El iPhone 16 de Apple se posiciona como una de las opciones más atractivas del momento tras recibir un descuento especial en tienda oficial, lo que permite adquirir este smartphone con un precio reducido respecto a su costo original . El modelo destaca por integrar funciones avanzadas de inteligencia artificial y un diseño enfocado en el rendimiento y la privacidad del usuario.

El descuento mencionado refleja una estrategia comercial agresiva en el mercado mexicano de smartphones. Las tiendas oficiales y distribuidores autorizados suelen lanzar estas promociones para incentivar la adopción de nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial integrada, frente a la fuerte competencia de otras marcas.

¿De cuánto es el descuento en el iPhone 16?

El equipo, con capacidad de 512 GB, registra un precio de 19 mil 20 pesos y 20 centavos, equivalente a una rebaja aproximada del 20% sobre su valor inicial de 24 mil 999 pesos. La promoción aplica en compras en línea y está sujeta a disponibilidad, con envío sin costo dentro de México en pedidos superiores a 999 pesos.

Estadísticamente, las rebajas de más del 20% en equipos de Apple en tiendas oficiales no son frecuentes a menos que se trate de temporadas de ofertas especiales o liquidaciones de inventario, lo que hace que esta promoción destaque en el panorama actual del comercio electrónico en el país.

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Inteligencia artificial y rendimiento

El dispositivo incorpora el chip A18 y el sistema Apple Intelligence, diseñado para facilitar tareas como redacción, organización de contenido y gestión de información personal, manteniendo altos estándares de privacidad. Además, cuenta con pantalla de 6.1 pulgadas con resolución de 2556 x 1179 píxeles y cámara principal de 48 megapíxeles, características pensadas para fotografía y uso multimedia.

A diferencia de otras inteligencias artificiales, Apple prioriza la privacidad procesando la mayor parte de la información directamente en el dispositivo o mediante su arquitectura segura Private Cloud Compute.

Características principales del equipo

Entre sus especificaciones destacan compatibilidad con Face ID, sistema operativo iOS 18, conectividad USB-C y soporte para nano-SIM y eSIM . El modelo también incluye una cámara frontal de 12 MP y un diseño ligero de 170 gramos, pensado para ofrecer portabilidad sin sacrificar potencia. Esta arquitectura permite que el dispositivo maneje tareas complejas con gran fluidez sin agotar rápidamente la batería.

Las condiciones de la promoción indican que el descuento aplica principalmente en pagos de contado y no es acumulable con otras ofertas. Asimismo, los tiempos de entrega pueden variar según la disponibilidad del producto en la tienda en línea.

El iPhone 16 forma parte de la nueva generación de dispositivos que integran herramientas de inteligencia artificial para optimizar la experiencia del usuario, una tendencia creciente en el mercado de smartphones de gama alta.

TG