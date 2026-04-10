Viernes, 10 de Abril 2026

LO ÚLTIMO DE Tecnología

Tecnología |

Artemis II de la NASA regresa a la Tierra; sigue aquí el minuto a minuto

Tras 10 días de misión histórica alrededor del lado oculto de la Luna, los astronautas de Artemis II regresan este viernes a la Tierra a bordo de la nave Orion

Elsy Angélica Elizondo

Artemis II, la misión histórica de la NASA que llevó a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a explorar el lado inédito de la Luna sobre la nave Orion en un viaje hacia el espacio profundo de 10 días, regresa al planeta Tierra HOY

Esta misión espacial es la primera del programa Artemis que cuenta con una tripulación y no solo se convirtió en el lanzamiento que regresó a la humanidad a la exploración espacial (tras más de 50 años), sino que ha abatido un récord de distancia, convirtiéndose oficialmente en el vuelo tripulado que más lejos ha viajado de la Tierra en toda la historia, alejándose 406 mil 778 kilómetros de nuestro planeta. 

     

Inicia separación de módulo


Artemis II entra en fase sin comunicación. 

NASA
NASA

 

Así será el regreso de Artemis II paso a paso


El retorno de la cápsula Orion está marcado por una serie de maniobras críticas que ocurren en minutos. Este es el desglose del reingreso con los momentos clave:

 

  • 18:33 horas (México)
    Se separa el módulo de servicio, dejando a Orion lista para ingresar por sí sola a la atmósfera terrestre.
  • 18:37 horas
    Se realiza la última corrección de trayectoria para ajustar con precisión el ángulo de entrada.
  • 18:53 horas
    Inicio del contacto con la atmósfera, alcanzando una velocidad cercana a los 38,400 km/h.
  • 18:53 – 18:59 horas
    Se presenta un apagón de comunicaciones de alrededor de seis minutos debido al plasma que rodea la cápsula.
  • 19:03 horas
    Se despliegan los paracaídas de frenado, iniciando la desaceleración controlada.
  • 19:04 horas
    Se abren los tres paracaídas principales, marcando la etapa final del descenso.
  • 19:07 horas
    Amerizaje en el Océano Pacífico, frente a la costa de California.

 

En total, el proceso toma entre 13 y 15 minutos, consolidándose como una de las fases más rápidas y exigentes de una misión espacial. 

 

EE

Temas

Lee También