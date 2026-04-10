Artemis II de la NASA regresa a la Tierra; sigue aquí el minuto a minuto

Artemis II, la misión histórica de la NASA que llevó a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a explorar el lado inédito de la Luna sobre la nave Orion en un viaje hacia el espacio profundo de 10 días, regresa al planeta Tierra HOY.

Esta misión espacial es la primera del programa Artemis que cuenta con una tripulación y no solo se convirtió en el lanzamiento que regresó a la humanidad a la exploración espacial (tras más de 50 años), sino que ha abatido un récord de distancia, convirtiéndose oficialmente en el vuelo tripulado que más lejos ha viajado de la Tierra en toda la historia, alejándose 406 mil 778 kilómetros de nuestro planeta.

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