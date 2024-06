Durante el Worldwide Developers Conference (WWDC) 2024, Apple dio a conocer de manera oficial el nuevo iOS 18, el cuál traerá varias funciones extras, en la que destaca la Apple Intelligence, inteligencia artificial que pretende cambiar la manera de cómo interactúan los usuarios con sus dispositivos.

Además, algunas de las nuevas funciones que incorporará la actualización es el Tap to Cash, la cual te permitirá enviar y recibir dinero solamente con acercar tu dispositivo con el de otra persona . Esta función será parecida al Apple Pay, con la diferencia de que ya se podrá realizar entre dispositivos personales a través de la tecnología NFC (near-field communication).

También traerá consigo un nuevo modo juego, el cuál servirá para optimizar el rendimiento del iPhone para las personas que buscan usarlo para el “gaming”.

Sin embargo, las mejoras principales vienen el la inclusión de la inteligencia artificial en el sistema operativo, la cual permitirá mejorar el lenguaje y la escritura, la creación de imágenes y demás datos relevantes para el usuarios. Cabe destacar que el modelo de IA tendrá como requerimiento un procesador A17 Pro, por lo que solo el iPhone 15 Pro y Pro Max podrán aprovechar al 100% las mejoras.

¿Cuáles serán los dispositivos compatibles?

Hasta el momento no se ha informado sobre cuando estará disponible la actualización en México, pero estos son los dispositivos que podrán disfrutar de los beneficios de iOS 18 .

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone XR, XS, XS Max

iPhone SE (Segunda generación o posterior)

JV