Desarrollan robot capaz de pintarte el cabello al peinarte

Este invento podría revolucionar la manera de pintarse el cabello por su tecnología que puede utilizarse de maner práctica, rápida y uniforme.

Desarrollado por L'Oreal Paris, se trata de una herramienta que funciona mediante cartuchos llenos de la fórmula permanente. El usuario sólo debe insertar el tono elegido y presionar un botón para que el sistema mezcle automáticamente el producto y lo distribuya a través de sus cerdas.

Así de sencillo, promete una experiencia similar a la de cepillarse el cabello, pero aplicando color al mismo tiempo.

Este robot se llama Colorsonic y se basa en un sistema interno que mezcla el color justo antes de aplicarlo, lo que garantiza frescura en la fórmula y una distribución homogénea.

Las cerdas del dispositivo están diseñadas para separar el cabello mientras depositan el tinte, ayudando a cubrir desde la raíz hasta las puntas sin necesidad de herramientas adicionales.

De acuerdo con el portal de L'Oreal, sus principales ventajas son:

Mezcla automáticamente el tinte dentro del dispositivo.

Aplica el tinte uniformemente, abarcando hasta 20,000 cabellos por minuto.

Cubre el 100% de las canas.

Accede a zonas difíciles de la cabeza, como la nuca, gracias a su diseño ergonómico.

Compatibilidad con distintos tipos, largos y texturas de pelo.

Además, la fórmula de los cartuchos es libre de amoníaco, siliconas, parabenos, ftalatos, Lauril Éter Sulfato de Sodio (SLES) y Lauril Sulfato de Sodio (SLS), compuestos dañinos para el cabello.

Y, según indica la compañía, los pigmentos están disponibles en 20 tonos desarrollados por expertos. Cada cartucho puede rendir hasta 3 aplicaciones, dependiendo del largo y volumen.

En México, la Colorsonic de L'Oreal puede comprarse a través de su página y tiene un costo de 124.99 USD o $2,153.60. También se vende en sitios como Amazon y Mercado Libre, sólo se debe verificar que el producto sea enviado por la tienda oficial.

Por otro lado, los costos de los cartuchos del tinte van desde los 22.49 o 23.99 USD, que equivalen a alrededor de $386.15 y $411.90 en pesos mexicanos. Estos costos pueden variar por la región en la que se compren.

Sin duda, la Colorsonic llega para facilitar la coloración del cabello desde casa. Su sistema de mezcla automática y aplicación uniforme permite obtener un resultado profesional, ¿te animarías a teñirte así?

