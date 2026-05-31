La Policía Cibernética en conjunto con Meta han emitido una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de estafas o ciberataques mediante mensajes de WhatsApp y llamadas.

Poco se habla del peligro que hay en que el correo de voz de los dispositivos móviles tiene una contraseña genérica, que hace que los ciberdelincuentes logren acceder fácilmente a datos privados y contraseñas bancarias. Por este motivo, es esencial restablecer esta clave para evitar el robo de identidad.

Aunado a ello, con el auge de WhatsApp en la comunicación diaria, los expertos de Meta recomiendan activar la verificación en dos pasos de la plataforma para evitar el robo de cuentas , además de detectar cuales son los dispositivos vinculados a la cuenta.

¿Cómo restablecer la contraseña del correo de voz?

Para restablecer la contraseña del correo de voz, sigue estos pasos:

Ve a "Configuración" o "Ajustes".

Busca "Teléfono" o "Aplicación de llamadas".

Entra en "Correo de voz".

Selecciona "Cambiar PIN" o "Contraseña".

Así puedes activar la verificación en dos pasos en WhatsApp

Para añadir una capa de seguridad a tu cuenta de WhatsApp, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp y toca el ícono de menú (tres puntos en Android) o ve a Configuración (iPhone).

Toca la opción Cuenta.

Selecciona Verificación en dos pasos y luego pulsa Activar.

Crea un PIN de seis dígitos que recuerdes bien y confírmalo.

Añade un correo electrónico para poder restablecer el PIN si lo olvidas (es opcional, pero altamente recomendado para evitar bloqueos). Si necesitas una guía visual paso a paso para configurar tu PIN y correo de recuperación.

Cabe mencionar que al activar la verificación en dos pasos, se añade una contraseña de seguridad a tu cuenta. Si reinstalas la aplicación o cambias de dispositivo, necesitarás ingresar tu número de teléfono, el código SMS y este PIN personalizado para acceder a tus chats.

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