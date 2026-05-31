La Policía Cibernética en conjunto con Meta han emitido una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de estafas o ciberataques mediante mensajes de WhatsApp y llamadas. Poco se habla del peligro que hay en que el correo de voz de los dispositivos móviles tiene una contraseña genérica, que hace que los ciberdelincuentes logren acceder fácilmente a datos privados y contraseñas bancarias. Por este motivo, es esencial restablecer esta clave para evitar el robo de identidad. Aunado a ello, con el auge de WhatsApp en la comunicación diaria, los expertos de Meta recomiendan activar la verificación en dos pasos de la plataforma para evitar el robo de cuentas, además de detectar cuales son los dispositivos vinculados a la cuenta.Para restablecer la contraseña del correo de voz, sigue estos pasos: Para añadir una capa de seguridad a tu cuenta de WhatsApp, sigue estos pasos: Cabe mencionar que al activar la verificación en dos pasos, se añade una contraseña de seguridad a tu cuenta. Si reinstalas la aplicación o cambias de dispositivo, necesitarás ingresar tu número de teléfono, el código SMS y este PIN personalizado para acceder a tus chats.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp AL