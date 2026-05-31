Domingo, 31 de Mayo 2026

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Sigue ESTOS consejos de la Policía Cibernética para proteger los correos de voz

Poco se habla del peligro que hay en que el correo de voz de los dispositivos móviles tiene una contraseña genérica

Por: SUN .

Estos consejos son útiles para evitar el robo de cuentas. ESPECIAL / CANVA

Estos consejos son útiles para evitar el robo de cuentas. ESPECIAL / CANVA

La Policía Cibernética en conjunto con Meta han emitido una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de estafas o ciberataques mediante mensajes de WhatsApp y llamadas. 

Poco se habla del peligro que hay en que el correo de voz de los dispositivos móviles tiene una contraseña genérica, que hace que los ciberdelincuentes logren acceder fácilmente a datos privados y contraseñas bancarias. Por este motivo, es esencial restablecer esta clave para evitar el robo de identidad. 

Aunado a ello, con el auge de WhatsApp en la comunicación diaria, los expertos de Meta recomiendan activar la verificación en dos pasos de la plataforma para evitar el robo de cuentas, además de detectar cuales son los dispositivos vinculados a la cuenta.

¿Cómo restablecer la contraseña del correo de voz? 

Para restablecer la contraseña del correo de voz, sigue estos pasos: 

  • Ve a "Configuración" o "Ajustes". 
  • Busca "Teléfono" o "Aplicación de llamadas". 
  • Entra en "Correo de voz". 
  • Selecciona "Cambiar PIN" o "Contraseña".

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Así puedes activar la verificación en dos pasos en WhatsApp

Para añadir una capa de seguridad a tu cuenta de WhatsApp, sigue estos pasos: 

  • Abre WhatsApp y toca el ícono de menú (tres puntos en Android) o ve a Configuración (iPhone).
  • Toca la opción Cuenta.
  • Selecciona Verificación en dos pasos y luego pulsa Activar.
  • Crea un PIN de seis dígitos que recuerdes bien y confírmalo.
  • Añade un correo electrónico para poder restablecer el PIN si lo olvidas (es opcional, pero altamente recomendado para evitar bloqueos). Si necesitas una guía visual paso a paso para configurar tu PIN y correo de recuperación.

Cabe mencionar que al activar la verificación en dos pasos, se añade una contraseña de seguridad a tu cuenta. Si reinstalas la aplicación o cambias de dispositivo, necesitarás ingresar tu número de teléfono, el código SMS y este PIN personalizado para acceder a tus chats.

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