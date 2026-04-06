La NASA transmite este lunes 6 de abril, EN VIVO y gratis para todos los amantes de la astronomía, el viaje de la misión Artemis II en la órbita de la Luna, el satélite natural de la Tierra. Puedes ver la cobertura aquí en EL INFORMADOR y a través de los canales oficiales de la Agencia Espacial de Estados Unidos.

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Sobre el hecho histórico para la humanidad

Astronautas de la misión Artemis II ya son los campeones de una nueva era de exploración lunar. Ahora es momento de establecer un nuevo récord de distancia.

Tras despegar la semana pasada en el primer viaje de la humanidad a la Luna desde 1972, los tres estadounidenses y un canadiense buscan superar el alcance máximo del Apolo 13 desde la Tierra, lo que los convertirá en los emisarios de nuestro planeta que han llegado más lejos cuando rodeen la Luna sin detenerse el lunes y luego emprendan el regreso a casa a toda prisa.

La humanidad está a punto de vivir un momento histórico. Después de más de 50 años sin misiones tripuladas hacia la Luna, el programa Artemis II marca el esperado regreso al satélite natural, reavivando el sueño de la exploración espacial.

¿Qué ver de la transmisión de la NASA por la misión Artemis II?

El sobrevuelo lunar, de unas seis horas, promete un vistazo a partes de la cara oculta de la Luna que estaban demasiado oscuras o demasiado difíciles de ver para los 24 astronautas del programa Apolo que los precedieron. También les espera un eclipse solar total cuando el satélite bloquee el Sol, dejando ver fragmentos de la corona centelleante.

"Echaremos un vistazo a la Luna, la cartografiaremos un poco y luego volveremos con rapidez", indicó el director de vuelo, Judd Frieling. El objetivo es llegar a tener una base lunar equipada con módulos de alunizaje, vehículos exploradores, drones y hábitats.

Luego, un vistazo al encuentro cercano y muy personal del Artemis II con otro mundo: la compañera constante, la Luna.

*Con información de SUN y AP

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