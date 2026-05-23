Apps de localización: Profeco comparte las más seguras y confiables para celular

En los últimos años, las aplicaciones de localización han pasado de ser una función secundaria en los teléfonos celulares a convertirse en herramientas indispensables para millones de personas. G racias a la tecnología GPS y a las múltiples funciones de monitoreo en tiempo real, hoy es posible compartir la ubicación exacta con familiares, amigos o personas de confianza , así como conocer sus trayectos y movimientos de manera inmediata desde cualquier lugar.

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Este tipo de aplicaciones no solo son útiles para facilitar encuentros, organizar actividades o ubicar dispositivos extraviados, sino que también representan una importante herramienta de seguridad y prevención.

Debido a la creciente importancia que estas plataformas han adquirido en la vida cotidiana, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), mediante la edición de mayo de 2026 de la Revista del Consumidor, compartió una lista de aplicaciones de localización consideradas confiables y funcionales. El organismo destacó que estas herramientas pueden contribuir a fortalecer la seguridad personal y familiar, además de facilitar la comunicación y el monitoreo entre usuarios de forma sencilla y práctica.

¿Qué aplicaciones de localización recomienda Profeco?

La Profeco explica que estas aplicaciones funcionan mediante el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el cual permite conocer la ubicación de un dispositivo móvil. Esto resulta útil para fomentar hábitos de prevención y facilitar la gestión de emergencias o accidentes.

Entre las aplicaciones recomendadas destacan las siguientes:

Life360

Disponible para iOS y Android, esta aplicación permite conocer el historial de ubicación propio y el de los familiares. Incluye alertas de lugares, botón SOS, sistema de seguimiento y herramientas avanzadas de seguridad.

Además, ofrece informes de conducción y la posibilidad de guardar ubicaciones frecuentes, como la escuela o el trabajo.

Aunque puede utilizarse de forma gratuita, algunas funciones especiales requieren una suscripción mensual desde $86.05 pesos.

Find My

Esta aplicación es gratuita y exclusiva para dispositivos iPhone y otros equipos Apple.

Aunque sus alertas de lugares e historial de ubicación son limitados, cuenta con funciones de emergencia, búsqueda de dispositivos y protección de privacidad para compartir ubicación de manera segura entre familiares y amigos.

También incluye el popular “Modo Perdido”, que ayuda a localizar pertenencias extraviadas.

GeoZilla

GeoZilla ofrece historial de ubicación, alertas SOS, notificaciones de llegada y salida de lugares, además de herramientas de seguridad avanzada.

Entre sus funciones destaca la posibilidad de compartir fotos con familiares y detectar si una persona utiliza el celular mientras conduce.

Está disponible para iOS y Android mediante suscripción, con precios a partir de $258.97 pesos mensuales.

Geo Tracker

Aunque no incluye alertas SOS y sus notificaciones de lugares son limitadas, esta aplicación destaca por su GPS preciso y de larga duración.

Una de sus principales ventajas es que puede funcionar incluso sin conexión a internet y permite cargar imágenes satelitales cuando sea necesario.

Glympse

Compatible con cualquier sistema operativo, Glympse permite compartir ubicación temporalmente y crear grupos privados para facilitar la comunicación en situaciones de emergencia.

Además, permite elegir cuánto tiempo compartir la ubicación y cuenta con herramientas que incluso pueden ser útiles para negocios o servicios de entrega.

FamiSafe

Disponible para iOS y Android, esta aplicación está enfocada en la seguridad familiar y el control parental.

Incluye bloqueo de aplicaciones, historial de ubicación, alertas SOS, monitoreo de seguridad avanzada y detección de contenido sospechoso o explícito en mensajes SMS y fotografías.

Sus planes comienzan desde $173.64 pesos mensuales para cinco dispositivos y pueden llegar hasta $623.59 pesos para 30 equipos.

Rastreadores físicos

Además de las aplicaciones móviles, la Profeco también destacó el uso de rastreadores físicos como el AirTag de Apple o el Galaxy SmartTag de Samsung, los cuales se conectan al celular mediante Bluetooth para localizar objetos personales.

¿Qué ventajas tienen las apps de localización?

La Profeco señala que, aunque estas aplicaciones no sustituyen el trabajo de las autoridades, sí pueden facilitar la comunicación en caso de accidentes o emergencias, así como fortalecer las redes de apoyo entre familiares y amigos.

También ayudan a organizar actividades diarias, reuniones, trayectos y paseos, permitiendo una mejor coordinación familiar.

La tecnología puede convertirse en una herramienta clave incluso en los momentos más delicados, y las aplicaciones de localización son una muestra de ello.

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