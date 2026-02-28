Alineación planetaria: conoce cuál es el mejor horario para observarla

El cielo nocturno de este sábado será el escenario de uno de los eventos astronómicos más esperados: una concentración visual de seis planetas del Sistema Solar. En este fenómeno, conocido también como "desfile planetario", coincidirán: Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Si estás considerando el desconectarte un poco de todo el ruido cotidiano, este evento es la ocasión perfecta para hacerlo, por lo que a continuación te brindaremos más detalles al respecto.

¿Cuál es el mejor horario para visualizar la Alineación planetaria?

La clave para no perderse este evento es la puntualidad, ya que la ventana de observación será muy breve. El mejor momento para observar la alineación será poco después de la puesta del Sol, durante el crepúsculo.

Ventana de tiempo: El fenómeno tendrá una duración de entre 30 y 60 minutos en la mayoría de las regiones

El fenómeno tendrá una duración de entre 30 y 60 minutos en la mayoría de las regiones En México: El momento óptimo para iniciar la observación será poco después de las 18:00 horas

Es fundamental aprovechar los primeros minutos de oscuridad, ya que planetas como Mercurio y Venus se ocultan rápidamente.

Para observar este fenomeno es recomendable fijar la vista hacia el oeste, sin embargo, es importante destacar que para lograr disfrutar de este fenómeno astronómico no debe existir ningún obstáculo visual, como lo pueden llegar a ser las edificaciones urbanas.

Para finalizar, te informamos que cuatro de estos cuerpos celestes podrán distinguirse a simple vista, sin ninguna complicación: Venus (que será el más brillante después de la Luna), Júpiter, Saturno y Mercurio. Por el contrario, localizar a Urano y Neptuno, puede ser una tarea un poco más compleja, por lo que será imprescindible el uso de binoculares o telescopios, debido a su baja luminosidad.

Este es un evento que no te puedes perder, debido a que representa una oportunidad pedagógica única, tanto para chicos como para grandes, con este suceso de podrá comprender de manera visual la estructura de nuestro sistema solar y la dinámica de sus órbitas.

CT