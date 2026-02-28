Alineación de seis planetas: Horario para ver HOY el fenómeno en el cielo

Febrero cerrará con un espectáculo astronómico imperdible: este sábado 28, una alineación planetaria iluminará el cielo mexicano y regalará uno de los paisajes nocturnos más esperados de 2026. De acuerdo con datos de la NASA, este fenómeno no volverá a repetirse sino hasta 2040 y podrá apreciarse en todo el país, siempre que las condiciones climatológicas sean favorables.

Durante este fenómeno natural, también conocido como "desfile de planetas" o "desfile planetario", Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno compartirán el protagonismo en el cielo. Sin embargo, únicamente los primeros cuatro serán visibles a simple vista. Para poder apreciar a Urano y Neptuno será necesario el uso de un telescopio o binoculares.

¿A qué hora ver la alineación de 6 planetas HOY, 28 de febrero?

De acuerdo con el portal especializado en astronomía Star Walk, la mejor ventana de observación para esta alineación de seis planetas comenzará luego del atardecer.

Se recomienda buscarla en el cielo aproximadamente 30 minutos después de la puesta de sol. En el caso de México, se estima que el atardecer concluya a las 06:42 de la tarde, horario del centro de México, por lo que a las 07:12 de la noche sería una hora excelente para observar el desfile planetario.

Recomendaciones para ver la alineación de 6 planetas

Algunos consejos y recomendaciones para poder disfrutar de este fenómeno al máximo son:

Busca un lugar con cielo oscuro, sin mucha contaminación lumínica y con un horizonte despejado, es decir, sin muchos edificios o árboles altos.

Procura diferenciar entre estrellas y planetas para que no te confundas al momento de mirar hacia el cenit en busca del desfile planetario.

Utiliza binoculares o telescopios para poder apreciar mejor los astros.

Haz uso de apps de astronomía que te ayuden a identificar el fenómeno al apuntar y mover la cámara por el cielo.

Evita tener contacto con luces brillantes, como dispositivos electrónicos, alrededor de 20 minutos antes de buscar la alineación en el cielo, para adaptar tu vista a la oscuridad.

Si vas a acampar o asistir a un lugar remoto para apreciar el fenómeno, asegúrate de contar con objetos esenciales como lámparas portátiles, faroles rojos, comida y bebidas, y ropa adecuada para la ocasión.

Consulta el pronóstico del clima en tu ciudad o en el lugar donde vayas a apreciar el fenómeno.

