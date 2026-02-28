Alineación de seis planetas: Horario para ver HOY el fenómeno en el cielo

Febrero cerrará con un espectáculo astronómico imperdible: este sábado 28, una alineación planetaria iluminará el cielo mexicano y regalará uno de los paisajes nocturnos más esperados de 2026. De acuerdo con datos de la NASA, este fenómeno no volverá a repetirse sino hasta 2040 y podrá apreciarse en todo el país, siempre que las condiciones climatológicas sean favorables.Durante este fenómeno natural, también conocido como "desfile de planetas" o "desfile planetario", Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno compartirán el protagonismo en el cielo. Sin embargo, únicamente los primeros cuatro serán visibles a simple vista. Para poder apreciar a Urano y Neptuno será necesario el uso de un telescopio o binoculares.De acuerdo con el portal especializado en astronomía Star Walk, la mejor ventana de observación para esta alineación de seis planetas comenzará luego del atardecer.Se recomienda buscarla en el cielo aproximadamente 30 minutos después de la puesta de sol. En el caso de México, se estima que el atardecer concluya a las 06:42 de la tarde, horario del centro de México, por lo que a las 07:12 de la noche sería una hora excelente para observar el desfile planetario.Algunos consejos y recomendaciones para poder disfrutar de este fenómeno al máximo son:*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF