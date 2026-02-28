Marzo viene y con el nuevo mes llegarán eclipse, primavera y otros fenómenos

Marzo de 2026 será uno de los meses más activos para la observación astronómica. El periodo inicia con un fenómeno de gran impacto visual, la llamada "Luna de Sangre", que no solo atraerá a los aficionados y especialistas, sino que también dará paso a una serie de encuentros planetarios y ocultaciones estelares de notable relevancia científica.

Los fenómenos del cielo que llamarán la atención de los curiosos

De acuerdo con los registros de la International Astronomical Union (IAU), esta temporada no solo destaca por los eventos visibles a simple vista, sino por el inicio de la "temporada de galaxias", un lapso en el que los objetos de cielo profundo se vuelven más accesibles para la observación vespertina debido a la orientación de la Tierra respecto al plano galáctico.

El evento más sobrecogedor del mes ocurre entre el 2 y el 3 de marzo con el eclipse total de Luna. Durante este fenómeno, el satélite natural cruza la sombra de la Tierra, adquiriendo una tonalidad rojiza profunda debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre. De acuerdo con los datos de Sky Tonight, la totalidad de este eclipse es visible desde regiones de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y gran parte de Asia.

"Durante la totalidad, la Luna se teñirá de un rojo intenso, una vista sobrecogedora", que coincide con la fase de Luna llena el 3 de marzo a las 11:38 UTC.

Posteriormente, el 8 de marzo, se suscita un encuentro cercano entre Venus y Saturno. Ambos planetas aparecen notablemente juntos en el cielo del atardecer, separados por una distancia angular aproximada al ancho de un dedo índice con el brazo extendido.

No obstante, especialistas de la Royal Astronomical Society advierten que esta observación puede resultar compleja debido a su proximidad con el horizonte durante el crepúsculo. A este evento se suma el 17 de marzo la conjunción de Mercurio y Marte cerca de la Luna, formando un trío fotogénico poco antes del amanecer.

Uno de los eventos más significativos del calendario es el equinoccio de marzo, programado para el día 20. Este evento marca el inicio de la primavera astronómica en el hemisferio norte y del otoño en el hemisferio sur.

Aunque existe la creencia popular de que el día y la noche tienen una duración idéntica, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) precisa que existen variaciones mínimas debido a la refracción atmosférica.

En el ámbito astrológico, esta fecha coincide con el Sol entrando en Aries, lo que motiva la celebración del Día Internacional de la Astrología, aunque es imperativo distinguir esta práctica de la astronomía como disciplina científica basada en la observación empírica.

*Con información de SUN

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

También lee: Árboles que florecen en Guadalajara ante la llegada de la primavera

OF