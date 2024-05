Xbox Game Pass podría subir de precio sin tener un COF día 1

Luego de que Microsoft anunciara recortes y cierres en algunos de sus estudios se han desatado las alarmas, pues ahora una nueva polémica rodea al servicio de Game Pass en Xbox, además la reciente adquisición de Activision Blizzard ha causado debate en cuanto a los títulos que llegarían de manera directa a la plataforma de juego en línea.

Aunque existen muchas interrogantes para los de Redmond, aún no existe nada concreto para los jugadores que han invertido en una suscripción al servicio de Microsoft, el cual atraviesa una de sus mayores crisis con el cierre de estudios a mano de Activision Blizzard y Bethesda, quienes están despidiendo a franquicias como Hi-Fi Rush o Redfall.

Por si fuera poco, se ha corrido el rumor de parte del medio The Verge que la compañía de videojuegos tiene considerado subir el precio de sus servicios Xbox Game Pass, además, el debate de incluir franquicias exitosas como Call Of Duty al servicio en día uno es algo que aún no termina de convencer a los directivos e inversionistas de la compañía.

“Nuestra intención es que el catálogo de juegos completo de ZeniMax, Activision Blizzard y Xbox Game Studios esté en Game Pass desde el día 1″, adelantó Phil Spencer al periodista Stephen Totilo el pasado mes de febrero.

“Estamos haciendo el trabajo necesario para que estén disponibles en PC y consolas de manera simultánea”. De estas palabras se trasluce que Call of Duty también llegará al servicio desde su lanzamiento. Sin embargo, The Verge ha asegurado que Microsoft está teniendo un debate interno sobre si lanzar o no los nuevos juegos de la saga estrella de Activision en Game Pass.

Una de las principales interrogantes de los empresarios, según The Verge, es la considerable afectación de las ganancias que se tienen de manera física con esta saga, quien además genera millones cada año.

Aunque todavía no existe ninguna declaración referente al aumento del servicio Game Pass se espera que en los próximos días se puedan aclarar las dudas que ya han sido tema en las redes sociales de todos los usuarios de Xbox en sus diferentes plataformas.

