Una de las franquicias más exitosas en Xbox es "Halo". El título tiene millones de fanáticos alrededor del mundo quienes esperaban la nueva versión del videojuego desde 2020. Sin embargo, por problemas, mayoritariamente relacionados con la pandemia, el estudio desarrollador tuvo que retrasar el lanzamiento. Pero ahora al fin se ha confirmado que llegará en diciembre.

Durante el evento Opening Night Live de Gamescom, el desarrollador 343 Industries confirmó que el 8 de diciembre será la fecha de lanzamiento de "Halo Infinite". Aunque la fecha ya se había filtrado unas horas antes de que comenzara el programa.

El sitio italiano de dispositivos Aggiornamenti Lumia notó por primera vez que la lista de Microsoft Store del juego se actualizó con la nueva fecha en algunas regiones, y fuentes le dijeron al medio The Verge que la fecha es correcta. No obstante hay que señalar que 343 Industries anunció la semana pasada que "Halo Infinite" no se lanzará con la campaña cooperativa o el modo Forge, que permite a los jugadores crear y jugar mapas personalizados. Aún se espera que el juego llegue con una campaña para un jugador más pulida y modos multijugador competitivos que deberían hacer que valga la pena el tiempo de retraso.

Hay que decir que "Halo Infinite" es una gran apuesta para Microsoft. El título originalmente estaba destinado a ser uno de los grandes atractivos para el lanzamiento de Xbox Series X y S el año pasado. Pero su retraso dejó a la compañía sin un lanzamiento exclusivo importante, mientras que Sony sí tuvo varios para el post-lanzamiento de PlayStation 5.

Xbox edición especial

EFE/ARCHIVO

Además de la llegada de "Halo Infinite" los fanáticos del título se alegrarán al saber que la primera consola Xbox Series X personalizada de Microsoft será de la marca Halo y llegará el próximo 15 de noviembre.

La consola, que tendrá un precio de 549.99 dólares, unos 12 mil 200 pesos, dará a los compradores la oportunidad de ser de los primeros en tener acceso a una copia de "Halo Infinite".

Respecto a su diseño especial, incluye paneles metálicos oscuros, detalles dorados y un patrón de estrella para combinar con el universo de Halo. Incluso se enciende y apaga con sonidos personalizados con temática de Halo.

Además Microsoft ha cambiado la sección de ventiladores superior de la Xbox Series X de un color verde a azul.

El paquete de la consola también incluirá un control personalizado con la marca Halo que coincide con el diseño. Aunque también el "Halo Infinite Limited Edition Elite Series 2" se podrá comprar por separado, disponible desde el 15 de noviembre por un precio de 199.99 dólares, el equivalente a 4 mil pesos.

El control es verde metálico mate, está inspirado en la armadura del Jefe Maestro y cuenta con un D-pad de oro iridio. Además, viene con un estuche de transporte personalizado, una base de carga grabada con láser y componentes intercambiables.

Los compradores recibirán también un amuleto de arma de controlador "Halo Elite" exclusivo para usar en sus juegos multijugador de "Halo Infinite". No obstante Microsoft señaló que esta será una edición muy limitada y no dio detalles sobre su podrá conseguir fuera de los Estados Unidos.

