Whatsapp: ¿Quieres ocultar tu nombre en la conversación? Descubre cómo hacerlo

En los últimos años, WhatsApp se ha convertido en la vía de comunicación preferida para conversar mediante mensajes de texto, llamadas y videollamadas. Entre amigos, con familia o muchas veces para el trabajo, esta app es esencial para mantenernos conectados. Por ello es importante aprender a utilizarla de la mejor manera para mantener nuestra privacidad, por ejemplo, ocultando nuestro nombre para que nadie que no nos tenga registrado pueda ver nuestros datos.

Según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 77 millones de personas en México tienen una cuenta de WhatsApp, mientras que el primer estudio nacional "¿Cómo usan los mexicanos las redes sociales?" realizado por la misma institución, asegura que el 52.5% de los usuarios de la aplicación utilizan esta plataforma entre dos y cuatro horas en promedio.

La magnitud de usuarios obliga a que muchas veces, por cuestiones de seguridad y privacidad adicionales, queramos esconder ciertos datos de nuestra información, como nuestro nombre: aquí te mostramos cómo ocultarlo de manera sencilla, tanto en el celular como en la versión web.

Cuando el cifrado no es suficiente

Uno de los objetivos de WhatsApp es permitir al mundo "conectarse de forma segura". Desde su lanzamiento ha tenido decenas de actualizaciones referentes a ello y constantemente nos recuerda que todas nuestras conversaciones están cifradas de extremo a extremo.

Tanto los chats como las llamadas son privadas entre el emisor y destinatario. Nadie puede leer o escuchar su contenido, ni WhatsApp ni ninguna otra empresa o anunciante.

Sin embargo, puede que aún quieras un poco de seguridad en forma de anonimato. Para ello, podemos realizar un "truco" para que nuestro nombre pase desapercibido.

Oculta tu nombre en WhatsApp desde el celular

Lo primero que haremos es pensar en cómo quieres ocultar tu nombre, para ello hay algunas opciones.

Puedes escoger entre un alias, apodo, un emoji, hasta lo más sofisticado: un dígito en blanco.

Si escogiste el dígito en blanco, tienes que entrar aquí para copiarlo. Es el código unicode U+2,800, también conocido como el patrón braille. Unicode es, desde hace más de 20 años, el sistema de codificación de caracteres universal en procesadores de texto informático.

Ahora, abre la app, selecciona los tres puntos verticales de la parte superior derecha y entra a "ajustes".

Después, toca tu imagen de perfil y en la opción de "nombre" coloca el emoji o el código en braille, ahora ninguna persona que no te tenga registrada como contacto podrá saber tu nombre.

Oculta tu nombre desde WhatsApp web

Abre la página y selecciona tu foto de perfil.

Luego, ve a "tu nombre" y al igual que con el celular, coloca el apodo, emoji o símbolo en braille para tener el espacio completamente en blanco.

No está de más mencionar que este cambio de nombre siempre se puede revertir, y que los contactos que ya tengas registrados, podrán saber quién eres.

Con ayuda de los ajustes de privacidad (y con un poco de ingenio), podremos mantenernos al margen de usuarios que no nos tengan como contacto directo; no podrás ser localizado por tu nombre en chats grupales, evitando molestos inconvenientes con personas con las que no deseas hablar o con compañías que hostiguen tu privacidad.

MF