Whatsapp: ¡Por fin! Así es como puedes ahora editar tus mensajes en la App

WhatsApp es una herramienta muy fácil para poder comunicarte con tus amigos y familiares, y más aún con las nuevas funciones que la app ya tiene demostrando un avance tecnológico y más seguro, ejemplo: “Sí mandas una imagen, la persona que abra tu fotografía no podrá hacer mal uso de ella, inclusive hasta borrar mensajes en modo eliminar “para todos” que no tenías planeado mandar”. Esta aplicación no ha dejado de innovarse, pues ya existe una nueva. A continuación se te explican los detalles exactos.

Recientemente, el CEO “Mark Zuckerberg”, asesor delegado de la empresa tecnológica Meta, notificó la llegada de una nueva función a WhatsApp.

¿De qué se trata?

Se refiere a la edición de mensajes, es decir no tendrás preocupación a la hora de mandarlos, debido a que si te falto agregarle algo al texto podrás modificarlo con esa nueva función.

Es por esto qué el presidente de cierta compañía quien es el fundador de Facebook y también el máximo mando en Instagram y WhatsApp, determinó lo siguiente: “Todo aquel usuario del servicio de mensajería ya puede modificar sus mensajes de WhatsApp hasta por 15 minutos después de que sean leídos”, compartió Zuckerberg.

Detalladamente, según lo que determinó fue acerca de la necesidad de remediar errores y poderlos cambiar, asimismo tener un mayor control sobre qué es lo que se envían por medio de la plataforma.

Por ende, el genius tecnológico compartió esta información a través de su página de Facebook.

"Nos complace ofrecerte más control sobre tus chats, ya que ahora podrás desde corregir errores ortográficos simples hasta añadir contexto adicional a un mensaje", comunicó WhatsApp.

Esta empresa también hizo saber que el acceso ya está habilitado para varias personas alrededor del mundo. Aunque, lo más seguro es que tarde un tiempo en habilitarse con el resto de los usuarios.

¿Cómo realizó ese proceso?

Es sencillo, lo primero que debes hacer es, mantener presionado el mensaje enviado y enseguida elige “Editar” en el menú. Cuentas con 15 minutos para hacerlo. ¡No hay prisa!

Desde luego, los mensajes editados enseñarán el modo “editado”, evidentemente los receptores sabrán de la corrección, pero no podrán ver el historial de cambios.

ESPECIAL/ Blog WhatsApp

Hacer hincapié, que solo constas de quince minutos y que el destinatario sabrá que editaste tu mensaje. Tomando en cuenta que la ventaja sobre aquellos cambios que realices serán protegidos por “cifrado de extremo a extremo”, planteó WhatsApp.

Por último, de acuerdo con un estudio en México sobre el uso de Internet en las personas y con ayuda de una encuesta, la aplicación es manejada por el 95.6% de los usuarios en el país con ciertas edades de seis años en adelante.

SN