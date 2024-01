WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas en todo el mundo, por su inmediatez para enviar y recibir mensajes, además de que los usuarios la prefieren por todas sus actualizaciones, las cuales buscan dar una experiencia completa y mejorada. Pero ¿sabías que la aplicación puede suspender tu cuenta?

La aplicación tiene términos y condiciones claros, por lo que, si la app de mensajería instantánea nota que la estás utilizando de manera incorrecta, te hará llegar un mensaje informándote que tu cuenta ha sido suspendida. En caso de recibir esa alerta, te decimos qué es lo que debes hacer.

¿Por qué WhatsApp me suspendió la cuenta?

En caso de que le estés dando un uso incorrecto a la aplicación, WhatsApp te hará llegar un mensaje haciéndote saber que tu cuenta ha sido suspendida.

De acuerdo con la plataforma, las razones por las cuales podría ser suspendida tu cuenta son las siguientes:

Estás usando una aplicación WhatsApp no oficial.

Las aplicaciones no autorizadas de WhatsApp ponen en riesgo tu seguridad y la de tus contactos por lo que usar una cuenta no oficial podría traerte consecuencias negativas ya que tus mensajes, fotos y documentos no tienen la garantía de mantenerse privados, sin dejar de lado que tu cuenta podría ser suspendida porque el uso de una aplicación de WhatsApp no oficial incumple las condiciones del servicio de la app.

Estás recopilando información, lo que se conoce como extracción de datos.

La extracción de datos, según lo dicho por WhatsApp, "es la obtención automática de información, tanto específica como a gran escala, para fines no permitidos. La adquisición de información de usuarios de esta manera, incluidos números de teléfono, fotos del perfil y estados, infringe nuestras condiciones del servicio". Lo dicho por la app puede dar como resultado la suspensión de tu cuenta.

¿Cómo puedo recuperar mi cuenta de WhatsApp?

En caso de que hayas recibido un mensaje donde te informen que tu cuenta ha sido suspendida, debes hacer lo siguiente para recuperarla:

Respalda la información que compartiste en la app.

Elimina la versión no oficial de WhatsApp.

Ve a la tienda de aplicaciones e instala la versión oficial de WhatsApp.

Al ingresar, la app te pedirá datos como nombre, número telefónico, alguna foto, entre otros. De esta forma, podrás iniciar sesión en tu cuenta oficial.

Si tienes instalada la versión oficial de la aplicación y tu cuenta fue suspendida, puedes preguntarle a WhatsApp el porqué de la suspensión haciendo lo siguiente:

Ingresa a WhatsApp.

Dirígete a la Configuración.

Oprime Ayuda y luego Contáctanos.

Una vez dentro, la app te pedirá que escribas el problema para que ellos busquen la manera de ayudarte.

Cuando solicites una revisión, la app te pedirá un código de registro de seis dígitos, el cual te llegará por SMS.

Cuando ingreses el código, podrás enviar los detalles de tu situación para su correcta revisión.

WhatsApp nos dice que si después de ser suspendida tu cuenta no empiezas a usar la versión oficial o no dejas de extraer datos, tu perfil podría ser suspendido de forma permanente.

