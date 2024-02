WhatsApp es una de las aplicaciones mayormente a nivel mundial, toda aquella persona que cuente con un dispositivo móvil suele descargar esta red de comunicación gracias a que cuenta con herramientas que permiten un fácil manejo para mantenerse en contacto con otros.

No obstante, es posible que para finales de febrero y principios de marzo varios usuarios de WhatsApp puedan verse afectados por una actualización en los requisitos de la app, lo que implica que esta deje de funcionar en algunos celulares.

La aplicación de mensajería anunció que a partir del 29 de febrero es cuando algunos dispositivos se verán afectados, ahora bien, reiteran que esta decisión forma parte de los esfuerzos continuos de WhatsApp para mejorar la seguridad y la eficiencia de su servicio.

¿Cuáles son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo?

Cabe mencionar que realmente no significa que deje de funcionar o que ya no puedas usar esta aplicación en tu dispositivo. Lo que sucederá es que en tu dispositivo ya no contarás con las nuevas actualizaciones y tampoco con las próximas medidas de seguridad que se añadan a WhatsApp con el fin de proteger tu seguridad.

De acuerdo con la información proporcionada, a partir del 29 de febrero, los celulares que no contarán con las nuevas actualizaciones de la aplicación son los siguientes:

Huawei

Huawei Ascend Mate.

Huawei Ascend G740.

Huawei Ascend D2.

iPhone

iPhone 6S.

iPhone 6S Plus.

LG

LG Optimus L3 II Dual.

LG Optimus L5 II.

LG Optimus F5.

LG Optimus L7II.

LG Optimus L5 Dual.

LG Optimus L7 Dual.

LG Optimus F3.

LG Optimus L3 II.

LG Optimus F3Q.

LG Optimus L2 II.

LG Optimus L4 II.

LG Optimus F6.

LG Enact.

LG Lucid 2.

LG Optimus F7.

TAMBIÉN LEE: WhatsApp prepara nueva actualización de bloqueo de chats

Samsung

Samsung Galaxy Core.

Samsung Galaxy Trend Lite.

Samsung Galaxy Ace 2.

Samsung Galaxy S3 mini.

Samsung Galaxy Trend II.

Samsung Galaxy X cover 2.

Sony

Sony Xperia M.

Lenovo A820.

ZTE

ZTE V956 – UMI X2.

ZTE Grand S Flex.

ZTE Grand Memo.

Otras marcas

Faea F1THL W8.

Wiko Cink Five.

Winko Darknight.

Archos 53 Platinum.

YC