WhatsApp: este es el truco para saber si el contacto que te bloqueó está en línea

Una vez que alguien te bloquea en la aplicación de WhatsApp resultará imposible enviar mensaje directo a ese contacto, sin embargo bloquear a una persona no eliminará los mensajes anteriores, pero ocasiona no poder hacer videollamada o incluso llamarle en la aplicaión.



WhatsApp es una aplicación de la red social Facebook meta, que se puede descargar de forma gratuita por Play Store o App Store. A través de este medio te permite enviar mensajes y llamadas si cuentas con una conexión de internet.

LEE TAMBIEN: Walter Mercado: Horóscopos mágicos de la semana del 20 al 26 de noviembre

¿Cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp?

Cuando una persona decide bloquearte de la aplicación al usuario no se le permitirá ver la información del contacto, actualizaciones y será imposible enviar un mensaje. Si uno de tus contactos tiene estas características existe la probabilidad de que te bloqueara. Además los contactos no podrán ver tus actualizaciones de estado en la aplicación . Si deseas no recibir los mensajes de uno de tus contactos puedes bloquearlo siguiendo estos pasos.



Para bloquear a un contacto debes de abrir la aplicación y dirigirte al chat del contacto que deseas bloquear, puedes presionar la información del contacto y seleccionar la categoría “bloquear contacto”.



Otra forma de bloquear a un contacto es dirigiéndose a las configuraciones de la App, seleccionar el apartado de privacidad, después bloqueados y presionar en “añadir nuevos”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué no se recomienda usar tu celular para escuchar música en la ducha?

¿Cómo enviar mensajes a un contacto que me bloqueó en WhatsApp?

Si un usuario te bloqueo existe una forma en la que puedes volver a enviarle un mensaje, hacer llamadas, videollamadas y hasta saber si se encuentra en línea, pero para hacerlo es necesario la ayuda de un amigo.



Si un contacto te tiene bloqueado y desear enviarle un mensaje de nuevo tienes que seguir los siguientes pasos:



1. Pedirle a un amigo que cree un grupo en WhatsApp con en contacto que te bloqueo

2. Una vez que el grupo sea creado el contacto que te bloqueo recibirá tus mensajes.

3. Para conocer más detalles puedes seleccionar tus mensajes y presionar en “info”. Te dará los detalles de tu mensaje y podrás observar si el contacto a leído lo que enviaste.



Únete a nuestro canal de difusión de AQUÍ.

SR