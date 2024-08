WhatsApp se destaca como una plataforma de mensajería versátil, ofreciendo numerosas funciones que facilitan la comunicación con amigos y familiares. Sin embargo, una situación particularmente incómoda ocurre cuando uno o varios de tus contactos dejan de responder a tus mensajes.

Inicialmente, podrías pensar que están simplemente ocupados y no pueden contestar de inmediato. Pero si esta falta de respuesta persiste durante varios días, podrías comenzar a sospechar que te están haciendo ghosting, lo que puede resultar frustrante y preocupante.

En el peor de los casos, podrías haber sido bloqueado. Aunque WhatsApp no proporciona una herramienta específica para verificar quién te ha bloqueado, hay un método sencillo que puede ayudarte a averiguarlo.

Descubre cuántas personas te han bloqueado en WhatsApp

Aquí te presentamos una técnica sencilla para identificar cuántas personas te han bloqueado utilizando las listas de difusión en WhatsApp. Esta función permite enviar un mensaje a varios contactos simultáneamente y puede darte una pista sobre quiénes han decidido dejar de comunicarse contigo.

Para usar esta función, sigue estos pasos:

Abre la aplicación de WhatsApp en tu teléfono móvil.

Dirígete al menú de opciones tocando los tres puntos verticales en la esquina superior derecha.

Selecciona "Nueva difusión" en el menú desplegable.

En la lista de difusión, añade los contactos que sospechas podrían haberte bloqueado. Incluye solo aquellos con los que deseas realizar esta comprobación, preferiblemente aquellos sin foto de perfil.

Envía un mensaje a la lista de difusión, como por ejemplo "Hola, ¿cómo estás?" y observa el estado de entrega de los mensajes. Si ves dos check grises, el mensaje se ha entregado correctamente. Si solo aparece un check, es probable que hayas sido bloqueado.

Otra forma de confirmar si te han bloqueado es intentar agregar esos contactos a un grupo de WhatsApp. Si no puedes añadirlos, es una señal clara de que has sido bloqueado. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos métodos no son completamente infalibles.

Existen otras razones por las cuales un mensaje puede no ser entregado o por las que no puedes añadir a alguien a un grupo. No obstante, utilizando ambos métodos, puedes obtener una buena indicación sobre quiénes podrían haber dejado de querer conversar contigo.

