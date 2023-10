WhatsApp se ha vuelto una herramienta indispensable para la mayoría de usuarios alrededor del mundo, pues gracias a esta aplicación se puede mantener contacto con personas que radiquen en cualquier lugar o hasta para tratar temas laborales.

Por estas razones, imaginar que una persona no tenga la aplicación se vuelve difícil, pero en los próximos días WhatsApp dejará de ser compatible con procesadores antiguos, por consecuencia, ya no estará disponible para ciertos modelos de celulares. A continuación te presentamos la lista de dispositivos que ya no serán compatibles con la app a partir del 1 de noviembre.

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Winko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

