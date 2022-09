WhatsApp, Facebook e Instagram tendrán más funciones de paga

Meta está configurando una organización de productos para identificar y crear "posibles funciones de paga" para Facebook, Instagram y WhatsApp, según un memorando interno enviado a los empleados la semana pasada y obtenido por el portal especializado The Verge.

Funciones de paga

En una entrevista con The Verge, el vicepresidente de monetización de Meta que supervisa al grupo, John Hegeman, dijo que la compañía todavía está comprometida con el crecimiento de su negocio de anuncios y que no tenía planes de dejar que la gente pague para desactivar los anuncios en sus aplicaciones. "Creo que vemos oportunidades para crear nuevos tipos de productos, características y experiencias por las que las personas estarían dispuestas a pagar y estarían emocionadas de pagar", dijo. Se negó a dar más detalles sobre las características pagas que se están considerando.

Los ingresos de Meta provienen casi en su totalidad de los anuncios, y aunque ya tiene varias funciones pagas en sus aplicaciones, el gigante de las redes sociales no ha hecho que cobrar a los usuarios sea una prioridad hasta ahora. Hegeman restó importancia a las funciones pagas que se convertirán en una parte significativa del negocio en el corto plazo, pero dijo que "por otro lado, creo que si hay oportunidades para crear un nuevo valor y líneas de ingresos significativas y también proporcionar algo de diversificación, eso obviamente va a ser algo que sea atractivo".

Funciones de paga se convertirán en una parte más significativa del negocio

A más largo plazo, Meta considera que las funciones de paga se convertirán en una parte más significativa de su negocio, dijo. "En un horizonte temporal de cinco años, creo que realmente puede mover la aguja y marcar una diferencia bastante significativa". Los administradores de grupos de Facebook ya pueden cobrar por el acceso a contenido exclusivo, y se pueden comprar "estrellas" virtuales para enviar a los creadores. WhatsApp cobra a ciertas empresas por la capacidad de enviar mensajes a sus clientes, e Instagram anunció recientemente que los creadores también podrían comenzar a cobrar una suscripción para acceder a contenido exclusivo.

En junio, el director ejecutivo Mark Zuckerberg dijo que la compañía no tomaría una parte de las transacciones de las funciones y suscripciones pagas hasta 2024. Meta no está solo en impulsar más funciones pagas. Las aplicaciones de redes sociales han ido recurriendo cada vez más a la carga en los últimos años. TikTok comenzó a probar suscripciones pagas para creadores a principios de este año, Twitter pagó Super Follows y Discord obtiene su dinero completamente de su suscripción a Nitro.

Además, este año, tanto Telegram como Snapchat agregaron niveles pagos que desbloquean funciones adicionales. El nivel de pago de Snapchat ha demostrado ser un éxito temprano. "Obviamente estamos prestando atención a lo que sucede en la industria", dijo Hegeman. "Y creo que hay varias empresas que han hecho cosas interesantes en este espacio de las que creo que podemos aprender y emular con el tiempo".

FS