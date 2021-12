WhatsApp: Ésta es su nueva función y te enseñamos cómo activarla

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, anunció este 6 de diciembre una nueva modalidad de mensajes temporales que se puede activar para que desaparezcan en un periodo más amplio de tiempo al ya disponible.

"Hoy nos complace ofrecerles a nuestros usuarios más opciones para que puedan controlar sus mensajes y el tiempo que permanecen guardados: los mensajes temporales predeterminados y las opciones de duración" indicó la plataforma propiedad de Meta (antes Facebook) a través de un comunicado.

Los usuarios de WhatsApp ahora podrán activar los mensajes temporales en todos los nuevos chats. De acuerdo con la compañía, cuando esta función está activada, todos los chats individuales nuevos que tú u otra persona hagan estarán configurados para desaparecer al cabo de la duración que tú elijas.

Adicionalmente, la plataforma agregó una opción para que también en chats grupales puedas activar esta función. Por supuesto es opcional y no cambia ni elimina ninguno de tus chats.

De igual forma, se agregaron dos duraciones más para los mensajes temporales: 24 horas y 90 días, que se añade a la opción de 7 días, ya presente en la aplicación.



WhatsApp: ¿Cómo saber si los mensajes temporales predeterminados están activados?

Quienes deseen activar los mensajes temporales predeterminados verán un mensaje en sus chats que les informa que esa es la configuración seleccionada.

A partir de ese momento en adelante, tu elección se aplica a todas tus conversaciones en WhatsApp. Por supuesto, si necesitas que una conversación en particular quede guardada, puedes revertir la configuración de un chat específico.

"Después de haber estado lejos de nuestra familia y amigos por más de un año, queda más claro que nunca que el no poder hablar en persona con alguien no significa que debamos sacrificar la privacidad de nuestras conversaciones personales. Creemos que los mensajes temporales y el cifrado de extremo a extremo son dos funciones cruciales que, hoy en día, no pueden faltar en ningún servicio de mensajería privada y que, cada vez más, nos permiten conversar como si estuviéramos en persona", indicó la firma.



¿Cómo activar los mensajes temporales predeterminados en WhatsApp?

Para comenzar a utilizar los mensajes temporales predeterminados, solamente necesitas dirigirte a Configuración de privacidad dentro de WhatsApp y seleccionar "Duración predeterminada".

DO