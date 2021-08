WhatsApp lanzó recientemente una nueva propuesta que le permite a sus usuarios enviar fotos y videos de “Ver una sola vez”, lo que significa que después de haber sido vista por el receptor esta desaparecerá del chat, una vez que se han abierto, lo que brinda a los usuarios aún más control sobre su privacidad, afirma la app de mensajería.

Sin embargo, aquí te presentamos un truco para que los usuarios que deseen tener u observar más tiempo la imagen, ya sea porque es una foto muy importante o porque es necesario apreciar más detalles de dicho archivo multimedia recibido.

Un punto importante es que, si el usuario decide enviar una foto o video de visualización única, los archivos multimedia no se guardarán en las secciones de fotos, ni en la galería del destinatario. Tampoco podrá reenviarla, destacarla ni compartirla, y en caso de que se haya abierto, no se incluirá en la copia de seguridad y no podrá restaurarse.

La persona emisora sólo podrá conocer si el destinatario abrió la foto o video de visualización única si éste tiene las confirmaciones de lectura habilitadas. Finalmente, de acuerdo a lo que ha explicado Facebook, empresa dueña de WhatsApp, la función de fotos y videos de un solo uso (o de visualización única) irá llegando progresivamente a todos los usuarios de todas las plataformas durante las próximas semanas. Por tanto, si aún no dispone de ella, no desespere, es cuestión tiempo para que tu smartphone se actualice.

¿Cómo ver más de una vez estas fotos en WhatsApp?

El primer paso para aplicar este truco que te permite ver más de una vez las imágenes es ingresar a WhatsApp Web, es decir, abrir la app desde la computadora. Después se debe activar el "Modo avión" en el teléfono móvil y de esta forma la computadora y smartphone no se sincronizarán.

Después se abre la foto deseada desde el dispositivo móvil para poder observarla sin conexión y que no se actualice. Con este método serás capaz de verla una y otra vez, sin que la otra persona se entere de que fue abierta en repetidas ocasiones.

Una vez que cierres WhatsApp Web y desactives el "Modo avión", solo tendrás una oportunidad de ver la foto y después desaparecerá como es originalmente la función.

Asimismo, otro de los trucos es tomar una captura de pantalla de esa imagen que en teoría solo se puede ver una vez, de esta manera se conserva la captura y puede ser observada más veces en un futuro por el usuario. Sin embargo, en el caso de los videos esto no es posible.

***

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

AC