A partir de octubre de 2024, WhatsApp dejará de funcionar en millones de dispositivos a nivel mundial que operen con sistemas anteriores a iOS 12 o Android 4.4, según un reciente anuncio de la plataforma de mensajería. Esta actualización afectará a usuarios de diversas marcas y modelos, como iPhone, Samsung, LG, Huawei, Sony, Lenovo, y otras, que no puedan cumplir con los requisitos de la nueva versión.

Entre los modelos que dejarán de ser compatibles destacan algunos dispositivos icónicos como el iPhone de primera generación, el Samsung Galaxy S2 y el Sony Xperia M, junto a muchos otros que ya no podrán acceder a la aplicación. Esta medida busca garantizar que la aplicación funcione de manera óptima y segura en los dispositivos más actuales, al tiempo que se mantiene al día con las nuevas funcionalidades y mejoras tecnológicas.

Modelos afectados por la actualización

En el caso de iOS, los dispositivos que dejarán de contar con soporte son los siguientes: iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 6S, SE y 6S Plus , o cualquier otro que opere con iOS 12 o versiones anteriores. Cabe destacar que el iPhone 5C , en particular, ya no soporta WhatsApp desde el 1 de septiembre de 2024.

Para los usuarios de Android, la lista es aún más extensa. Algunos de los modelos que se verán afectados son:

Samsung : Galaxy Trend II, Galaxy Trend Lite, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.

: Galaxy Trend II, Galaxy Trend Lite, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2. Sony : Xperia M.

: Xperia M. Huawei : Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2.

: Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D2. LG : Lucid 2, Optimus F7, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, entre otros modelos de la serie Optimus.

: Lucid 2, Optimus F7, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5 II, entre otros modelos de la serie Optimus. Lenovo : A820.

Esta decisión, si bien puede resultar molesta para los usuarios de dispositivos más antiguos, forma parte de la estrategia de la compañía para optimizar su servicio y enfocarse en las versiones más recientes de software, que ofrecen mayor seguridad y soporte.

¿Qué implica esta actualización para los usuarios?

El fin del soporte de WhatsApp en estos dispositivos significa que los usuarios ya no podrán enviar ni recibir mensajes, realizar llamadas ni acceder a ninguna funcionalidad de la aplicación, a menos que actualicen sus dispositivos a modelos que cumplan con los requisitos mínimos.

Con esta medida, la compañía busca también disminuir la fragmentación del sistema y ofrecer una experiencia de usuario más uniforme. Si bien para algunos podría significar la necesidad de cambiar de dispositivo, para otros usuarios esto podría ser un incentivo para actualizarse a los modelos más recientes y seguros.

