WhatsApp: Así puedes proteger tu cuenta de hackeos

Ante el incremento de casos de suplantación de identidad y hackeo de cuentas en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lanzó una alerta preventiva e hizo un llamado a la ciudadanía para activar la verificación en dos pasos y así proteger su cuenta.

La dependencia destacó que esta herramienta añade una capa extra de seguridad que impide el acceso a la cuenta, incluso si alguien logra robar la tarjeta SIM o interceptar el código SMS.

¿Cómo activar la verificación en dos pasos?

Abre WhatsApp.

Ve a Ajustes (en Android) o Configuración (en iOS) > Cuenta > Verificación en dos pasos.

Toca "Activar".

Crea un PIN de 6 dígitos difícil de adivinar.

Añade un correo electrónico seguro para recuperación.

¡Listo! Tu cuenta estará más segura.

Parte de las recomendaciones que da la SSC incluye no compartir códigos SMS, evitar redes Wi-Fi públicas, activar las notificaciones de seguridad en WhatsApp, no abrir enlaces sospechosos, mantener los sistemas de los teléfonos móviles actualizados, usar un único correo electrónico seguro y revisar las sesiones activas si se sospecha de un acceso no autorizado.

Para reportar incidentes o recibir asistencia, la Policía Cibernética pone a disposición el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.m x y el teléfono 55 5242 5100 ext. 5086, con atención las 24 horas.

La SSC recordó a la población que, ante cualquier indicio de actividad sospechosa, es importante denunciar de inmediato para evitar que se comprometan datos personales.

