WhatsApp: Así puedes escribir con letras azules tus mensajes en Android

Miles de personas utilizan WhatsApp para comunicarse, ya sea con amigos o familiares, por lo que es muy común y útil en nuestras vidas cotidianas. Constantemente hay muchas actualizaciones para facilitar la comunicación y se añaden diversos estilos a los mensajes.

Si cuentas con un celular Android, es posible que puedas enviar mensajes con letras azules, por lo que aquí te decimos cómo hacerlo y sorprender a tus amigos y familiares.

Por defecto, la app de WhatsApp no permite cambiar la fuente que utilizamos día a día al escribir, pero esta aplicación es compatible con los símbolos especiales de Unicode, podemos verlos en WhatsApp pero no podemos escribirlos, al menos, no de manera nativa. Para poder cambiar esto y utilizar diferentes tipos de letras se necesitará una aplicación.

Sigue estos pasos para usar las letras azules en WhatsApp

Hoy en día, muchas aplicaciones de teclados incluyen caracteres especiales en Android, en los cuales se pueden escribir mensajes con letras azules. Aunque también se puede escribir en cursiva, en gótico o en muchas otras que sean llamativas.

Una de las aplicaciones preferidas para cambiar el estilo de las letras es Fonts Art que incluye las letras azules que se quiere utilizar. La aplicación está disponible de manera gratuita en Google Play Store. Otras opciones de teclado también son: Tecleado Fonts, Fuentes y símbolos y Letras bonitas.

Una vez que se instaló la app en tu teléfono Android, tienes que seguir los siguientes pasos:

Abre la aplicación por primera vez para configurarla.

Habilita el teclado Fonts Art en los ajustes de tu teléfono.

Selecciona el teclado Fonts art como teclado predeterminado para tu dispositivo.

Elige el idioma que quieres usar.

Y eso es todo lo que necesitas hacer para poder escribir en WhatsApp con letras azules, además de tener a tu disposición distintos estilos de letras, los cuales podrás saltar con facilidad de uno a otro eligiendo el estilo desde las opciones disponibles que hay en el teclado QWERTY.

Para usar las letras azules tendrás que elegir special (azul) y después podrás ver como el teclado cambia a letras mayúsculas de color azul. Sin embargo, este tipo de letras no incluye algunos caracteres especiales como la letra ñ y las tildes. También es importante destacar que la aplicación Fonts Art es gratuita, pero contiene publicidad que puede llegar a ser intrusiva sólo cuando se está cambiando el estilo del teclado.



