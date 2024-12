Con las actualizaciones constantes en la Inteligencia Artificial (IA) para adaptarse más a los humanos y sus necesidades, las personas también se preguntan cómo es que pueden aprender tanto estas tecnologías y hacerse cada vez más personalizadas.

Los usuarios han expresado en los últimos meses, tras un rumor, su preocupación por el hecho de que Microsoft haya estado usando sus datos privados de documentos de Word y Excel para entrenar a sus modelos de IA. Pero entonces, ¿es verdad o no? ¿Microsoft entrena a la IA con nuestros documentos de Office? Te contamos a continuación.

Según datos recientes, no hay mucho de qué preocuparte sobre este rumor ya que, no, Microsoft no está usando tus documentos de Office para entrenar a su IA.

Microsoft ha negado oficialmente estas afirmaciones, confirmando que la función Experiencias conectadas en las aplicaciones de Microsoft 365 no utiliza datos de clientes para entrenar a la Inteligencia Artificial (IA) .

En cambio, añaden, permite funcionalidades como la coautoría de documentos y la revisión ortográfica. Microsoft ha enfatizado que las configuraciones en cuestión están destinadas a habilitar funciones basadas en Internet y no para entrenar a la IA.

¿Cómo se entrena a la Inteligencia Artificial?

La Inteligencia Artificial (IA) se entrena utilizando una variedad de técnicas que le permiten aprender de los datos y mejorar su rendimiento. Estas técnicas incluyen:

Aprendizaje supervisado: el algoritmo de IA recibe datos etiquetados, y las etiquetas son el resultado que la IA debe aprender a producir.

el algoritmo de IA recibe datos etiquetados, y las etiquetas son el resultado que la IA debe aprender a producir. Aprendizaje no supervisado: el modelo de IA recibe datos no etiquetados, lo que requiere que encuentre patrones o estructuras dentro de los datos sin ninguna ayuda.

el modelo de IA recibe datos no etiquetados, lo que requiere que encuentre patrones o estructuras dentro de los datos sin ninguna ayuda. Aprendizaje semisupervisado: una técnica que mejora las capacidades de los modelos de IA.

El proceso de entrenamiento de la IA es un proceso de tres pasos:

1. Entrenamiento: los datos se introducen en un algoritmo informático para crear predicciones y evaluar su precisión.

2. Validación: se evalúa el rendimiento del modelo entrenado en datos nunca vistos anteriormente.

3. Pruebas: se determina la capacidad del modelo final para realizar predicciones precisas con nuevos datos.

La programación de IA utiliza algoritmos complejos que requieren lenguajes y marcos de programación especializados. Python es el lenguaje dominante para el desarrollo general de Inteligencia Artificial.

AB