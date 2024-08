WhatsApp: Así puedes activar el modo 'La Casa del Dragón" paso a paso

Mientras llega la tercera temporada de “La Casa del Dragón”, puedes llevar tu entusiasmo por la serie a otro nivel personalizando WhatsApp con un tema enfocado en esta serie.

Aunque WhatsApp no ofrece un modo oficial para esto, puedes usar Nova Launcher y algunas imágenes de la serie para lograrlo. Ten en cuenta que el uso de aplicaciones no oficiales no está respaldado por WhatsApp, y cualquier modificación es bajo tu propio riesgo.

Para comenzar, descarga Nova Launcher y tres imágenes relacionadas con la serie: una cuadrada, una vertical y una horizontal. Luego, sigue estos pasos:

Cambiar el ícono de WhatsApp

Abre Nova Launcher y mantén presionado el ícono de WhatsApp.

Selecciona "Editar" y luego elige "Fotos".

Selecciona la imagen cuadrada de "La Casa del Dragón" y ajusta su tamaño.

Presiona “Listo” para cambiar el ícono.

Cambiar el fondo de pantalla de WhatsApp

Abre WhatsApp, toca los tres puntos en la esquina superior derecha, y selecciona “Ajustes”.

Ve a “Chats” y luego a “Fondo de pantalla”.

Elige “Mis fotos” y selecciona la imagen vertical de la serie.

Ajusta la imagen y presiona “establecer fondo de pantalla”.

Cambiar el teclado

Abre cualquier chat en WhatsApp y toca el área de escritura.

Selecciona el ícono del engranaje del teclado, elige “Tema” y luego “Mis temas”.

Escoge la imagen horizontal de "La Casa del Dragón", ajusta el brillo y presiona “Siguiente”, luego “Listo”.

