Un pequeño bebé se volvió viral en TikTok luego de que su familia grabara su tierna reacción después de que el niño se diera cuenta, por primera vez, de que puede caminar.

“Ese sentimiento cuando descubres que puedes caminar”, dice el texto del video que circula en la plataforma. El bebé, que se encuentra vestido con mameluco blanco con azul, empieza a caminar de un punto a otro y de repente se queda parado, gritando y extendiendo los brazos, como celebrando la hazaña que acaba de hacer.

Las personas que se encuentran con él viendo lo que hace se ríen y él responde con una enorme sonrisa, antes de luego emprender otro pequeño viaje de varios pasos. Su cara de sorpresa lo dice todo.

USUARIOS REACCIONAN

Como era de esperarse, los usuarios de la red social no tardaron en comentar el video con divertidos textos como: “Los niños son como ¿Por qué nadie me dijo que mis piernas podían hacer esto?”, “Ahora soy imparable” y “Así que esto es para lo que estas cosas sirven”. Hubo quien reflexionara de la siguiente manera: “Sería estupendo que celebrara todos sus logros con la misma energía. Parece que no diera nada por sentado”, y alguien más anotó, “¡Qué dulce! Está tan impresionado consigo mismo”.

JM