"Malvado" es un perrito que se ha hecho muy popular en las redes sociales por la reacción que tiene cada vez que su dueño le canta la canción "Mi bebito fiu fiu"; pasa de la tranquilidad al arranque violento en cuestión de segundos.

Es en redes sociales donde se muestran diversos videos en los que "Malvado" es captado por la cámara de su propietario en distintas situaciones, pero que ante la interpretación de su propietario de "Mi bebito fiu fiu", el perrito tiene una reacción agresiva que ha provocado sonrisas entre los usuarios de redes sociales y varias opiniones a su favor sobre su curiosa forma de proceder.

Ha sido tanto el éxito de "Malvado" que su dueño ha creado una cuenta de TikTok donde muestra las ocurrencias del lomito. En ellas, se exhibe que el can hace honor a su nombre, porque parece permanecer molesto casi todo el tiempo, aun cuando le canten otras canciones, como con "We are the champions", de Queen.

Algunos usuarios han pedido al propietario grabar al perro sin que esté enojado, para conocerlo con otro estado de ánimo. Algunos más, se declaran fanáticos de la mascota y aseguran esperar con ansias cada video que emiten.

La cuenta de "Malvado" cuenta en este momento con 1.2 millones de seguidores.

@panchoperritomalvado llegamos al millón!!! muchas gracias por el apoyo... saludos malvados ♥️ ♬ sonido original - rosendomorante939

OA