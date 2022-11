Viral: Perrita finge comer para que la saquen a pasear

“Perra Estafadora” fue el título del video del usuario @__douglas_ en Tik Tok de su perrita Maya, tras exponer la astuta acción hecha por su mascota para poder salir a la calle a pasear. Esto ha sorprendido a millones de usuarios en redes sociales.

Sin duda, entre los contenidos favoritos de los internautas que comparten en redes sociales es el de aquellos usuarios que muestran acciones inusuales de sus mascotas, pues llegan a alcanzar millones de vistas.

En esta ocasión se volvió viral el video de Alex Douglas en el que muestra como su mascota finge comer croquetas con tal de poder salir a la calle a pasear. La astuta acción sorprendió a usuarios que bromearon con la acción. “Maya sabe que no va a salir a pasear si no come primero…entonces… comenzó hacer que comía”, escribió el video que suma 3 millones de reproducciones.

En el clip de cerca de un minuto se puede apreciar como la mascota se para frente al plato de comida y simula comer para poder salir. El video causó gracia a algunos usuarios pero también hubo quienes resaltaron un importante error que podría causarle problemas estomacales a la perrita.

FS