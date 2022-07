No todos los niños han tomado de buena manera la idea de que tengan que ser vacunados contra el COVID-19, el miedo a las agujas se ha hecho evidente y tal fue el caso de una familia que se volvió viral en las últimas horas por TikTok.

Resulta que un pequeño que estaba acompañado de su padre, le ganó el miedo y estando a unos metros del centro de vacunación que le correspondía, decidió huir a toda velocidad.

El padre corrió detrás de él protagonizando ambos una carrera que terminó siendo bastante graciosa para todos los presentes que no dudaron en captar el momento y publicarlo en TikTok.

La publicación generó diversos comentarios, entre ellos se leen algunos como el que dice: “ahora el papá sintió lo que las madres sentimos cuando llevamos nuestros hijos al hospital”.

“Yo a mis 49 siento el mismo pánico que el cio… Siento desmayarme de solo ver la aguja…”.

“Normalmente diría “por eso no me gustan los niños” pero vi a muchos adultos haciendo lo mismo y no juzgo porque yo también le temo a las agujas”.

Adultos también temen a ser vacunados

Hace algunos meses, también se vitalizó el video de un joven que sufrió bastante cuando recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID.

En el video de unos segundos se ve cómo está todo un salón lleno de jóvenes esperando su vacuna cuando un chico entre gritos espera el momento de recibir la primera dosis.

