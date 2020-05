Videojuegos antiestrés

El exceso de trabajo puede ayudar a la superación, pero todo tiene un costo y en muchos casos es común sufrir de estrés después de una larga jornada laboral. Más allá de una buena comida o un baño largo hay otras soluciones que pueden mejorar tu relajación.

Una de esas actividades es disfrutar de videojuegos, pues algunos científicos han demostrado que es un excelente distractor que ayuda a la disminución de estrés y, de paso, puede contribuir a una mejora en la coordinación entre ojo y mano.

A veces no es posible contar con una consola o no es tan práctico tenerla en el área de trabajo, porque en lugar de ayudar podría ser contraproducente por ser un distractor. No obstante, casi todo mundo cuenta con un celular, por lo que te haremos recomendaciones de videojuegos para descargar en tu dispositivo y combatir el estrés.

• Kami 2. Es una especie de juego para ejercitar la mente, pero curiosamente también ayuda con la relajación. La dinámica consta en ir pasando niveles solucionando una especie de rompecabezas, que cada vez va tornándose un poco más complicado, lo que ayuda a que sea desafiante.

• Meditation Game. Más que un juego podría catalogarse como una app, en la cual el usuario puede acceder a sesiones de meditación acompañadas de música y dinámicas relajantes. La pantalla va desplegando acciones a realizar, como respiraciones profundas que acompañadas de sonidos pueden mejorar la experiencia y reducir los niveles de estrés de manera sencilla y efectiva.

• Loner. Es una especie de juego que relata una historia de manera pictórica, es decir, va desplegando imágenes de manera tranquila y paulatina para que el usuario centre su atención en conocer la historia. Esto ayuda a distraer un poco y además de relajante puede contribuir a mejorar la atención y desarrollar un poco de paciencia.

• Kick the buddy. Es básicamente una animación en la cual una especie de muñeco vudú tendrá que aguantar toda la tortura que puedas causarle. La premisa es simple y la imaginación es el límite para sacar el enojo y estrés, por lo menos de manera virtual y a costa de la salud de un pequeño personaje ficticio.

• Magic Piano. Este es un simulador musical en el cual debes de presionar los puntos que van saliendo en pantalla para completar una melodía. Además de ser un excelente distractor, podrás desarrollar la habilidad de tocar varias de tus canciones favoritas.

Todos los títulos tienen los elementos para bajar tus niveles de estrés, además, todos ellos son gratis y podrían ayudarte a desarrollar otro tipo de habilidades.

JL