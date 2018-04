Una "Luna Rosa" adornará el cielo esta noche

Si el cielo lo permite, esta noche podríamos apreciar la primera Luna Llena que ocurre después del equinoccio de Primavera, el cual ocurrió el 20 de marzo. Esta luna es conocida como la "Luna rosada", nombre que recibió de los nativos americanos del norte, en honor a las "Phlox Salvajes", que eran las primeras flores que traía consigo la primavera.

La "Luna Rosa" ocurre cada año, no esperes que su color cambia a tonos rosados, ya que eso no sucederá, no es un fenómeno extraordinario, pero si una oportunidad de voltear a contemplar el cielo. Recuerda, su nombre tan sólo es la alusión a la cromática de las "Phlox Salvajes". Esta Luna, también fue referente de inicio de la Semana Santa, aunque las fechas de esta celebración varían cada año actualmente.

Dicha decisión se tomó después del Concilio de Nicea, en donde se estableció que dicha festividad se celebraría el primer domingo de Luna llena después de la entrada de la primavera.

Para los indios americanos del norte, dicho fenómeno también significaba un control de sus cultivos, pues les servía para contarlos.

