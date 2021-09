Si has tenido problemas para conectarte a tu cuenta de Twitter, no te preocupes, ya que no es un error de tu teléfono o de la red, ya que de acuerdo con varios usuarios de Twitter, la red social ha presentado fallas esta mañana de martes.

Según lo reportado por el sitio Downdetector, alrededor de las 10:30 de la mañana de este martes 28 de septiembre, los usuarios de la plataforma de Jack Dorsey comenzaron a presentar problemas para enviar mensajes, ver comentarios en los posteos o, incluso para ingresar a sus cuentas.

Downdetector reportó que 50 por ciento de los problemas están relacionados con el inicio de sesión, 39 por ciento el sitio web y 11 por ciento con la conexión al servidor.

Hasta el momento la red social no ha informado las causas de los problemas.

***

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

AC