¿Tu celular no se conecta a WiFi? Estas podrían ser las razones

No poder conectarte a WiFi puede convertirse en un verdadero problema en esos momentos en los que requieres enviar un archivo importante o cuando deseas revisar o investigar algo de forma urgente.

A veces puede ocurrir porque no hay una conexión disponible, pero en otras es probable que el motivo sea poco claro. Si has experimentado este inconveniente, te contamos cuáles podrían ser las razones por las que tu celular no se conecta a WiFi, así como algunas alternativas para solucionarlo.

¿Por qué mi celular no se conecta a WiFi?

¿Te ha pasado algo similar? Es probable que alguna de estas razones esté causando problemas entre tu dispositivo y la conexión a Internet. Samsung aconseja en su Centro de ayuda, en primer lugar, verificar que el router funcione correctamente, que esté encendido y conectado a la red.

De igual forma, Apple recuerda, en su Centro de ayuda, comprobar que tu celular está dentro del rango de WiFi, ya que si no estás en él no podrás recibir la señal. Una de las posibles razones por las que ocurre este inconveniente, según Samsung, es la cantidad de dispositivos conectados. Si son demasiados, podría no detectar el WiFi. También podría ser que la contraseña que se ingresó no sea la correcta.

Otro motivo podría estar relacionado con la configuración de red de tu celular. Por ello, la compañía recomienda restablecerla. Para lograrlo, debes acceder a “Ajustes /configuración” en tu dispositivo, dar clic en “Administración general”, luego en “Restablecer” y, por último, “Restablecer ajustes de red” y aceptar.

En el caso de Apple, si tu dispositivo en iOS o iPadOS 15 o una versión posterior, ingresa a “Ajustes”, luego da clic en “General”, “Transferir o restablecer el [dispositivo]”, y selecciona “Restablecer” y luego “Restablecer ajustes de red.” En caso de que sea iOS o iPadOS14 (o, bien, una versión anterior), accede a “Ajustes”, “General”, después “Restablecer” y por último “Restablecer ajustes de red”.

El software antivirus, Avast, explica en su sitio web que otro motivo por el que tu celular no se conecta a WiFi puede ser la presencia de un malware, ya que este puede infectar tu dispositivo y afectar gravemente tu conexión a Internet, así como generar muchos otros inconvenientes. Estas son sólo algunas razones, pero cada teléfono es diferente, por lo que podría haber muchas otras que originan este inconveniente.

¿Cómo solucionarlo?

Hay varias formas de intentar solucionar el problema. El más común y recomendado, tanto por Samsung, Huawei y Apple es reiniciar los dispositivos, tanto el celular como el módem. No sólo debes apagarlos, sino también desconectar y volver a enchufar los cables de alimentación.

Si eso no funciona, Huawei y Samsung sugieren restablecer los datos de fábrica. La forma de hacerlo puede cambiar dependiendo del dispositivo, pero en general debes ingresar a “Ajustes”, luego “Administración general”, después dar clic en “Restablecer” y en “Restablecer valores predeterminados”, al final confirma la configuración.

Sin embargo, debes saber que esta medida eliminará toda tu información y dejará tu celular como cuando lo utilizaste por primera vez. Si presentas problemas para conectar tu dispositivo a WiFi acude al Centro de atención de la marca, para que identifiquen el problema y el equipo técnico tome acciones para solucionarlo.

FS