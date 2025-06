En época de lluvias es muy común encontrar vialidades inundadas . En este tipo de situaciones es muy difícil saber qué hacer ya que no hay muchas alternativas, pero no te preocupes, aquí te lo contamos.

¿Qué tengo que tomar en cuenta antes de cruzar?

Es importante que sepas, que antes de decidir si cruzar o no por un tramo inundado la mejor alternativa siempre será no cruzarla.

Al cruzar por una calle o avenida inundada exponemos la salud de nuestro vehículo y nuestra propia seguridad, así que antes de cruzar te invitamos a considerar todas las posibilidades.

También toma en cuenta que un auto no es completamente hermético y este funciona por combustión, por lo que hay zonas específicas, como el motor, a las cuales tenemos que prestar especial atención.

Las zonas de nuestro vehículo que resultan prioritarias para cuidar se encuentran regularmente dentro del cofre, estas son la toma de aire y nuestro motor.

Si el agua cubre la parrilla del vehículo o llega a cubrir parcialmente el cofre, lo mejor será no cruzar.

Para saber si el agua cubrirá nuestra parrilla puedes tomar como referencia algún poste de luz o simplemente fijarse en algún otro coche que se encuentre circulando por allí para tomar de referencia.

¿Qué hacer si decidí cruzar?

Si consideras seguro cruzar es necesario que tomes en cuenta los siguientes consejos:

Circula lentamente, pero a una velocidad constante: Si intentas ir muy rápido causarás oleaje que podrá afectar a ti y a otros vehículos, ya que el agua podría alcanzar componentes internos.

Mantén el clutch presionado: En caso de que tu vehículo sea estándar mantener el clutch mientras aceleras hará que tu escape no pare de sacar gases y así lo mantendrás libre de agua. En caso de que sea automático no dejes de acelerar, pero nunca superes los 15 km/h para no generar oleaje.

Mantente lejos de todos: Los conductores no son siempre empáticos, así que de esta manera podrás evitar el ya mencionado oleaje.

Apaga las luces: Mantén siempre apagadas las luces, si el agua logra colarse a tus faros podrías ocasionar un cortocircuito en tu auto.

Seca tus frenos: Una vez superada el área inundada es necesario que seques tus frenos, puedes hacerlo mientras avanzas, simplemente pisa suavemente el freno.

Lleva tu auto a una revisión: Aunque no notes fallas mecánicas trata de llevar tu auto a una revisión para descartar cualquier problema.

¿Qué hacer si me quedo parado?

Es importante que sepas que si tu auto se queda parado no es recomendable volver a ponerlo en marcha, ya que de esta forma el motor absorberá agua inevitablemente.

