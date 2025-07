¿Cuántos autos en Jalisco no tienen póliza de seguro?

Los propietarios de automóviles en Jalisco deben cumplir con la reglamentación vigente, pero en la práctica, no sucede así.

Desde el mes de agosto de 2023, fue publicado el Reglamento de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, cuyo artículo 69 establece que los vehículos y motocicletas en el Estado deberán contar con una póliza de seguro que ampare una protección equivalente a cuatro mil UMA (Unidades de Medida y Actualización).

Este monto va desde los 452 mil hasta los 2.8 millones de pesos para el caso de fallecimiento de una persona .

Pero no todos los vehículos tienen sus pólizas de seguro: la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro informaba que, al cierre del año 2021, en Jalisco solo el 35% de los vehículos tenían una póliza de seguro, es decir, apenas 3 de cada 10 automotores contaban con esta protección .

El parque vehicular que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registraba en aquel año en Jalisco superaba los 4.1 millones de automotores, por ello, más de 2.6 millones de vehículos circulaban por el estado sin póliza de seguro, es decir, la mayor parte no cumplía con la ley .

Los conductores que no tienen seguro se arriesgan en caso de que suceda algún accidente o robo, pues no tendrán el apoyo para solventar la afectación.

Además, en caso de participar en algún percance vehicular donde haya lesionados o muertos, deberán hacerse cargo por su cuenta de la reparación del daño de las víctimas y sus familias.

Los conductores que no tengan seguro y tengan un choque laminero, es decir, similar a que sea por alcance, no podrán aplicar el protocolo de atención a este tipo de accidentes debido a que uno de los requisitos es que las partes afectadas tengan un seguro de vida .

Prolifera el desconocimiento

Especialistas en movilidad coinciden en que hay distintos factores que influyen en que se cumpla con el protocolo de atención a choques lamineros.

Luis Nazario Ramírez, académico de la Universidad de Guadalajara y consultor, atribuye el problema a la cantidad de vehículos sin póliza de seguro que circulan en la metrópoli. “Las aseguradoras no están afiliadas. El problema es que hay muchos vehículos que están circulando en la ciudad que no tiene seguro. Esto limita bastante el convenio porque si no tienes seguro, no hay opción para usar el convenio”.

Por otro lado, cuestionó que el protocolo tampoco ha prosperado ya que la ciudadanía aún tiene desconocimiento de la estrategia para liberar las vías y desconfianza. “El desconocimiento de la población, muchos conductores creen que deben esperar al agente de tránsito porque no se sienten con el respaldo legal o tienen miedo a que se les culpe injustamente. Cuando hay un percance, lo primero que hay es una disputa de los conductores, incluso, ha habido hasta accidentes fatales”.

OA