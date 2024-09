Telcel presenta fallas; usuarios reportan que NO tienen señal

La mañana de hoy lunes 9 de septiembre, usuarios de redes sociales reportaron fallas con su línea telefónica de Telcel. Según explicaron mediante quejas en la plataforma X (antes Twitter), NO tienen señal, no cargan los datos o no tienen Internet Móvil.

En la página Downdetector, que sirve para mostrar el estado de algunas redes sociales, aplicaciones o líneas de conexión a Internet, se muestra que la red de telefonía celular está caída; las quejas aumentaron alrededor de las 11:05 horas.

En X se puede ver que Telcel contesta a los usuarios pidiéndoles ponerse en contacto mediante Mensajes Directos por temas del manejo de información personal sin que se revele mayor información al respecto.

"¿Alguien más le está fallando su línea @Telcel? Me marca "Sin señal". Ya reinicié el teléfono y nada", dice el usuario @luiszepeda23; "Ya papito @Telcel te necesito", publicó por su parte @MichelSb10; por su parte, @Caesar_Palace83 señala que "La falla es general @ServicioTelcel, por qué pides DM? Avisa cuál es el problema y di que están haciendo para solucionarlo".

Hasta las 14:00 horas, el servicio seguía registrando intermitencias, y de acuerdo con Google Trends, los estados donde más se han realizado búsquedas con la intención qué está ocurriendo son Jalisco y Michoacán.

