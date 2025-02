El uso y consumo de datos o saldo respecto a cualquier telefonía es cada vez más común incluso en la actualidad donde existen muchos puntos en las ciudades del país con internet gratis. Sin embargo, es posible que en alguna ocasión puedas quedarte sin megas disponibles. Anteriormente te hemos compartido cómo saber cuántos megas te quedan en tu recarga (para el caso de usuarios Telcel).

En esta ocasión, una vez que conozcas los GB que te ofrece tu plan de recarga y revisar cuántos megas tienes disponible ante la falla del servicio, te compartimos las mejores estrategias para evitar que tus datos o megas se consuman rápidamente.

Si alguna vez te has quedado sin datos o no puedes utilizar internet a pesar de no haber terminado tu fecha límite de saldo, es probable que hayas consumido todos los megas disponibles para la navegación web. Para evitar esta situación, es importante saber cuántos megas tienes. Si sientes que, aunque no uses mucho internet se acaban rápidamente, aquí te compartimos algunos consejos que te ayudarán.

¿Por qué se consumen rápido mis datos?

Que se acaben o consuman rápido los datos de internet puede ser causado por varias razones. Aquí una lista con algunas posibles causas:

Uso intensivo de datos: Si usas aplicaciones que consumen muchos datos como streaming de videos, juegos en línea, redes sociales con videos, o incluso videollamadas, puedes consumir rápidamente tu saldo.

Si usas aplicaciones que consumen muchos datos como streaming de videos, juegos en línea, redes sociales con videos, o incluso videollamadas, puedes consumir rápidamente tu saldo. Actualizaciones automáticas: Muchos dispositivos o aplicaciones se actualizan automáticamente, a veces sin que lo notes. Estas actualizaciones pueden ser grandes, sobre todo si el sistema operativo o las aplicaciones tienen versiones nuevas.

Muchos dispositivos o aplicaciones se actualizan automáticamente, a veces sin que lo notes. Estas actualizaciones pueden ser grandes, sobre todo si el sistema operativo o las aplicaciones tienen versiones nuevas. Uso de datos en segundo plano: Algunas aplicaciones consumen datos sin que las estés usando directamente, al sincronizar correos electrónicos, notificaciones o actualizaciones de contenido.

Algunas aplicaciones consumen datos sin que las estés usando directamente, al sincronizar correos electrónicos, notificaciones o actualizaciones de contenido. Configuración de calidad en aplicaciones: Si estás viendo videos en plataformas como YouTube o Netflix, si la calidad está configurada a una resolución alta, puede consumir muchos datos rápidamente.

Si estás viendo videos en plataformas como YouTube o Netflix, si la calidad está configurada a una resolución alta, puede consumir muchos datos rápidamente. Redes Wi-Fi no disponibles o inestabilidad: Si tu dispositivo se desconecta de la red Wi-Fi y usa los datos móviles automáticamente, esto puede causar que consumas más datos sin darte cuenta.

¿Cómo evitar que tus datos se consuman rápidamente?

Monitorear el consumo de datos: Revisa el uso de datos de cada aplicación en tu teléfono y ajusta las configuraciones eliminando la actividad en segundo plano. En Android e iOS puedes evitar que apps como Instagram, Facebook o WhatsApp consuman datos cuando no las estás usando. Ajustar la calidad: Como mencionamos antes, disminuir la calidad de video en apps como YouTube puede reducir considerablemente el consumo de datos. Revisar tu plan de datos: Si tu plan de datos es limitado, tal vez sea necesario optar por uno más adecuado a tu consumo. Usa Wi-Fi siempre que sea posible: Conéctate a redes Wi-Fi en casa, trabajo o lugares públicos confiables. Evita descargar contenido: Las descargas pueden consumir muchos datos; opta por descargar lo que necesites cuando estés conectado con Wi-Fi. Usa navegadores con ahorro de datos: Chrome y Opera tienen funciones para reducir el consumo al navegar. Evita compartir datos móviles: Usar tu teléfono como hotspot puede agotar rápidamente tu plan.

Si sigues estos consejos, los megas de tus datos móviles te durarán más y evitarás sorpresas en tu día a día en el uso de este servicio.

AB