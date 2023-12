¿Spotify está condenado al fracaso? Streaming de música no obtiene muchas ganancias 

De acuerdo con Daniel Ek, cofundador y CEO de Spotify, la empresa despedirá al 17% de su fuerza de trabajo en diciembre de 2023, equivalente a mil 500 empleados. En un comunicado de prensa consultado por NotiPress, Ek reveló que la decisión fue necesaria para ajustar el costo de operaciones y lograr sus metas financieras en 2025.

El recorte de personal en Spotify representa una tendencia de despidos en las compañías basadas en servicios digitales, con más de 250 mil casos este año, según el portal de métricas LayoffFyi. Según el comunicado del CEO, el despido masivo de empleados de Spotify busca mejorar el clima de certidumbre para los accionistas y clientes.

Spotify se ha posicionado como uno de los servicios de suscripción por contenido más populares en el mundo, con un incremento del 26% de usuarios activos según el tercer reporte trimestral anual. En el caso de México, casi la mitad de los usuarios pagan por el servicio de suscripción premium para escuchar música y podcasts.

No obstante, la plataforma de streaming ha sido objeto de críticas por dos aspectos principales: baja rentabilidad tras debutar en la bolsa en 2018, y falta de oportunidades para monetizar artistas pequeños. Con respecto a lo rentable de este servicio de streaming, Statista reveló en octubre de 2023: desde su apertura en 2009, Spotify acumula 4 mil millones de dólares en pérdidas.

Si bien Spotify reportó ganancias de 32 millones de euros (MDE) en el último trimestre, el bajo costo de suscripción y 226 millones de suscriptores globales ponen a la compañía en la mira con respecto a su rentabilidad y capacidad de pagar a los artistas. En información para Wired, el vocero de la firma Omdia, Simon Dyson, declaró: "es un buen negocio para los escuchas y sellos discográficos, pero no para streamers y artistas".

Por su parte, sobre las oportunidades para los creadores de contenido en Spotify, el portal de análisis The Forest informó: 90% de los artistas profesionales no ganan lo suficiente para subsistir. Las bajas ganancias han provocado una serie de protestas, como en el caso de las movilizaciones del sindicato The Union of Musicians and Allied Workers (UMAW) en 2021.

Tras una política que establece el mínimo de reproducciones para generar ganancias en mil por canción, UMAW mantiene la petición para exigir un pago justo a los artistas. Asimismo, con motivo del despido de mil 500 empleados en diciembre de 2023, el sindicado hizo un llamado a mejorar las regulaciones para la industria de streaming.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Apps de música que no son Spotify para escuchar tus canciones favoritas

OF