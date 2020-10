Sonda espacial BepiColombo pasa por Venus rumbo a Mercurio

La nave espacial BepiColombo, que se dirige a Mercurio, pasó por Venus el jueves, utilizando el vecino de la Tierra para ajustar su trayectoria hacia el planeta más pequeño y cercano al Sol.

Lanzada hace casi dos años, la sonda europeo-japonesa tomó una foto de Venus en blanco y negro desde 17 mil kilómetros de distancia. Algunos de sus propios instrumentos aparecieron en la imagen.

While you were sleeping, @BepiColombo skimmed by #Venus in its second planetary flyby of its long trip to Mercury!



Catch the replay of our real-time animation, illustrating what the spacecraft would have seen...#BepiColomboVenusFlyby��️�� pic.twitter.com/hNQkBzX9Oq