Durante la madrugada del viernes 25 de abril, el cielo oriental ofrecerá un espectáculo celeste poco frecuente que ha captado la atención tanto de astrónomos como de aficionados a la observación del firmamento.

La Luna, en fase creciente y con solo un 8% de su superficie iluminada, se alineará junto a Venus y Saturno de una manera que genera una figura parecida a una “carita feliz”. Esta peculiar disposición astronómica ha sido respaldada por la NASA y el sitio especializado EarthSky, los cuales aseguran que no se necesita equipo óptico para disfrutarla: será visible a simple vista.

Venus, el más luminoso del trío, se situará en la parte superior del conjunto, mientras que Saturno aparecerá más abajo, menos brillante. La Luna completará esta formación con su delgado arco de luz, simulando una sonrisa en el cielo.

Aunque no se trata de un fenómeno tan llamativo como una lluvia de estrellas o un eclipse solar, su rareza lo convierte en un evento valioso para quienes disfrutan de mirar el cielo o siguen de cerca las dinámicas astronómicas.

✨Conjunción planetaria

Antes del amanecer del viernes 25 de abril de 2025, tendremos una conjunción de Venus, Saturno con la Luna con luz cenicienta (cuarto menguante -> novilunio).

La apariencia es de una cara sonriente.

Imagen: stellarium-web pic.twitter.com/h7LvyUu122— ASISMET (@Asismet_IF) April 24, 2025

Para observar esta alineación, se recomienda buscar un lugar oscuro, alejado de la iluminación artificial, y con una vista despejada hacia el este. En el caso de México, el mejor momento para apreciarlo será entre las 3:00 y las 4:00 de la mañana. Es aconsejable estar preparados al menos 30 minutos antes del amanecer, ya que la aparición del sol reducirá considerablemente la visibilidad del fenómeno.

Para la madrugada del 25 de abril, Venus, Saturno, la Luna y Mercurio van a estar así. Los primeros tres casi hacen una carita feliz. Esto será alrededor de las 4:30 de la mañana. Se verá solo ese día. Un día antes o después, la Luna estará muy lejos de esa posición. Pilas pues! pic.twitter.com/e1hjDZImhE— Enrique Pazos (@enriquepazos) April 19, 2025

El encanto de este tipo de eventos radica también en su brevedad. Al tratarse de una alineación visual y no de una conjunción exacta, el efecto durará poco y no siempre se repite con la misma claridad. A pesar de no ser perfectamente simétrica (como muchas imágenes publicitarias pueden sugerir), la belleza natural del cielo en ese momento compensa cualquier expectativa de perfección.

Aunque el uso de binoculares puede realzar ciertos detalles, no es indispensable. Esta es una de esas oportunidades donde basta con levantar la vista y dejarse sorprender por la armonía del cosmos.

BB