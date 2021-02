Sobre el miedo a la ciencia

La pregunta más común por parte de chicas de preparatoria es si tengo miedo de estar en una ingeniería. Siempre contesto que no, pero entiendo de donde viene la pregunta. Cuando estaba eligiendo carrera; busqué comunidades, contacté a expertos que me pudieran platicar acerca de sus profesiones y me inscribí a pláticas y talleres; el problema comenzó cuando me di cuenta que casi siempre era la única niña inscrita. Me topé con una barrera totalmente nueva, el STEM está dominado por hombres.

No me refiero solamente al bajo porcentaje de mujeres o la poca cantidad de roles femeninos que encontré. También eran los temas, el ambiente, la forma en que se interactúa; pequeños detalles como que las playeras de los eventos no están pensadas para mujeres y la continua incomodidad de siempre esperar que el instructor te vea y diga “¡Vaya! tenemos una mujer entre nosotros”

Pero esta historia ya la sabemos, la mayoría de los artículos sobre mujeres en la tecnología se centran en resaltar todas las trabas y obstáculos que tenemos que sobrellevar. Claro que puedo voltear e identificar estos problemas, pero también veo los nichos de empoderamiento femenino que fui encontrando y creando. Comunidades que me sirvieron de apoyo y que me dieron la oportunidad de continuar como instructora para perpetuar este crecimiento.

Cada vez somos más las mujeres que nos estamos involucrando y nuestra presencia se está notando. Contamos con grupos a nivel internacional para niñas de secundaria y preparatoria que tienen interés en la ciencia y tecnología como Technovation Challenge y Patrones Hermosos, tenemos comunidades como GeekGirls, SG4Women o Women who Code donde siempre se puede encontrar compañía, pláticas técnicas y sororidad.

Por eso no hay razón para tenerle miedo a ser mujer involucrada en STEM, cada vez somos más las que te estamos acompañando.

Lilia Araceli Lobato Martínez

ECOS DEL DEBATE

"La deuda histórica con las mujeres en la ciencia"

En el campo de la ciencia han existido mujeres que han hecho importantes aportaciones en diferentes ramas, y no siempre fueron reconocidas. Estas mujeres fueron tachadas de brujas y ejecutadas por eso, o fueron consideradas coprotagonistas de sus propias investigaciones. Tomando como referente tácito a Marie Curie ante los avances en materia de género y equidad el objetivo ideal sería que la ciencia ya no distinga entre géneros y que el reconocimiento de los logros no sea cuestionado por ello.

Anakaren Puentes Robles, participante Mar Adentro.

Estudiar una ingeniería siendo mujer es estar luchando con mensajes contradictorios constantemente, esforzándonos el doble o el triple más que nuestros compañeros para demostrar que somos capaces y que nos merecemos el lugar en el que estamos. Aún con todo esto estamos presentes, y cada vez más. Con nuestro trabajo estamos cambiando ideales que llevan años implantados. Haciendo todo esto simplemente por el amor al conocimiento. Utilizando la mente y el cuerpo para ayudar buscando siempre mejorar la calidad de vida de todos.

Carolina Arias Corona, participante Mar Adentro.

Estoy entre aquellos que piensan que la ciencia tiene una gran belleza.

Marie Curie

Escucha de viva voz a los líderes sociales compartir, en una entrevista, algunas de sus experiencias

Educación y ciencia para la vida

Dra. Julieta Norma Fierro Gossman Astrónoma y divulgadora científica mexicana

Julieta Fierro, es investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM, aunque en la actualidad se dedica principalmente a la divulgación de la ciencia. Ha hecho museos, programas de radio, de televisión, ha escrito libros, diseñado talleres de ciencia, entre muchas otras cosas en su increíble trayectoria.

En esta ocasión hablamos con la Dra. Julieta sobre la importancia que tiene la formación científica hoy en día, principalmente tratándose de niñas y mujeres, esto en el marco del 11 de febrero, Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. También pudimos profundizar un poco en su trayectoria y en los retos que tienen las mujeres actualmente.

De pequeña soñaba con ser hada: “veía tanto sufrimiento humano que decía: ser hada debe ser maravilloso”, después soñó con ser cirquera “para poder volar en el trapecio, para poder domar elefantes”, pero fue gracias a su destreza en las matemáticas que siempre supo que sería científica.

“Soy de la opinión de que una debe asumir retos de en la vida porque eso produce felicidad, buscar retos que estén por encima de nuestras posibilidades es importantísimo, porque nos comprometemos a muerte, le ponemos todo el entusiasmo y aunque a veces no logremos vencer el reto, es tal el esfuerzo y crecimiento que nos podemos sentir bien con nosotros mismos”.

Para ella, es importante tener ídolos o modelos a seguir durante nuestra vida, pero más importante es que aprendamos a valernos por nosotros mismos. “Yo nunca tomé inspiración de nadie, sin embargo, sé la importancia de que haya roles que seguir y sé que por eso hay proyectos de estimulación de niñas para que se dediquen a la ciencia, brindándoles ejemplos de mujeres exitosas, mujeres contentas que han hecho cosas extraordinarias”.

Aunque ella no se considera una modelo a seguir, ella les dice a las niñas que serán mejores que ella, “serán mucho mejores, las invito a que se dediquen a la ciencia, a la tecnología, la innovación”.

Uno de sus principales motores siempre ha sido la felicidad, considera que tener pasiones hace que estemos felices. Además, en estos tiempos de pandemia, es importante que sigamos descubriendo cosas, que sigamos aprendiendo; a ella, leer sobre ciencia le ha ayudado a sobrepasar los momentos de tristeza.

Julieta se encuentra trabajando en un proyecto de la UNESCO que pretende que la educación sea para toda la vida, que cada humano aprenda cosas que disfrute, ya sea cantar, tocar el piano, pintar, reparar autos, no importa, porque cuando nos damos cuenta que el aprender es placentero, se puede hacer un hábito para toda la vida.

En la actualidad, uno de los principales retos, personalmente y como sociedad, es lograr más justicia, que todos y todas tengan posibilidad de estudiar y desarrollar competencias tecnológicas para acceder a un mundo donde las profesiones están cambiando a un esquema más robotizado, con instrumentos de inteligencia artificial.

“Mi proyecto más importante ahora es ese, lograr que la educación sea para toda la humanidad, durante toda la vida”.

La Dra. Julieta nos comentó que ella nunca dejó que discursos como “no puedes hacer esto o aquello por ser mujer” la afectaran: “de niña me dije, no me voy a dejar, y así siempre he vivido, no me he dejado de tabúes y tengo la fortuna de construirme la vida que he querido”.

También resaltó la importancia de disminuir la violencia e injusticias que viven día con día las mujeres en el mundo, para ella, crear protocolos médicos específicos para mujeres es vital, pues muchos están diseñados para hombres y esto también es una forma de injusticia.

Sin duda la vida y trayectoria de la Dra. Julieta Fierro ha sido crucial para el campo de la divulgación científica y haciendo una reflexión final, ella considera que todos y todas deberíamos ser más cooperativos y solidarios con los otros.

Mensaje súmate Mar Adentro

Yo les diría que se acerquen a las carreras tecnológicas porque habrá una revolución en la industria, los trabajos estarán mejor pagados. Que antes de elegir carrera lo piensen porque pueden tener amplias posibilidades de desarrollo y pueden tener una vida interesante, además de generar grandes cambios para el mundo.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Patrones hermosos

Este es un programa del MIT en conjunto con el Tec de Monterrey y otras universidades para empoderar a las mujeres.

De acuerdo a su sitio web patroneshermososmexico.org buscan empoderar a chicas mexicanas, desarrollando sus conocimientos y habilidades de pensamiento computacional, permitiéndoles alcanzar su máximo potencial y transformar sus familias y comunidades, ayudando a México a competir globalmente.

Con la misión “Desarrollar las habilidades de pensamiento algorítmico de jóvenes mujeres, a través de un programa de alto nivel, impartido por mujeres estudiantes del MIT y de otras prestigiosas universidades que les permita exponer su talento a nivel internacional”, se han convertido en un enorme referente para niñas y mujeres que quieren formarse en la rama científica, impulsando así la transformación de la economía por medio de jóvenes talentosas, cuyas capacidades desarrolladas les permitan competir globalmente y acceder a mejores oportunidades de educación y trabajo.

10 notas positivas

Un profesor en la Sierra de Querétaro instaló un pizarrón en su camioneta para seguir dando clases. Mexicano Alejandro Díaz desarrolla un escáner que detecta rápidamente el COVID-19. Pájaro Carpintero Imperial reaparece después de 20 años de ser declarado extinto. Netflix hará película sobre el primer astronauta mexicano en la NASA. En Aguascalientes, papás localizan a su hijo después de 10 años de buscarlo. Yalitza Aparicio se convierte en portada de la revista KingKong Megazine. Jóvenes mexicanos clasifican al mundial de robótica online. Obra ubicada en la frontera con Estados Unidos es reconocida como el mejor diseño de 2020. Restaurante mexicano, Oxte, en Francia recibe estrella Michelin. Genghis Díaz, violinista profesional y emprendedor causa sensación con serenatas virtuales.

Mar dentro propone

Para leer

“Mujeres de Ciencia: 50 Pioneras Intrepidas Que Cambiaron El Mundo” de Rachel Ignotofsky.

Para saber

Menos del 30% de los investigadores del mundo en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres.

Para Conocer

La página web 11defebrero.org se dedica a crear espacios para difundir a mujeres científicas.