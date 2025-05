La Librería Carlos Fuentes invita a una sesión especial del Cantinero Científico: El planeta de los hongos. Una historia del uso de los hongos alucinógenos y el LSD desde la edad de piedra hasta Silicon Valley, a cargo de Naief Yehya, figura reconocida por su aguda mirada sobre la ciencia, la cultura y la tecnología.

Naief Yehya (México, D.F., 1963) es ingeniero, narrador, crítico cultural y pornografógrafo. Ha publicado múltiples libros, pero el texto por el que orbitará la sesión es El planeta de los hongos (2024) publicado por Anagrama. Se trata de un ensayo acerca de nuestra historia con estos organismos. Se cree que desde antes de que apareciera el Homo sapiens los homínidos tuvieron visiones, experiencias místicas, placeres, terrores y revelaciones al consumirlos. De ser así, los hongos pudieron ser responsables, por lo menos en parte, de la expansión de la mente, el desarrollo de la cultura, la tecnología y las religiones. Desde la antigüedad, los humanos los han utilizado en el Medio Oriente, Siberia, Europa, África, Polinesia y las Américas. Este es un recuento de su insólito recorrido, de su aparente desaparición y su «redescubrimiento», de la explosión cultural que provocaron en la segunda mitad del siglo XX y del impacto que tiene su reciente resurgimiento.

Como el subtítulo lo índica, Yehya repasará "Una historia del uso de los hongos alucinógenos y el LSD desde la edad de piedra hasta Silicon Valley". Los hongos son fundamentales para la flora y la fauna: de no ser por ellos los suelos no estarían fertilizados y la materia muerta no se descompondría, con lo que la acumulación de desperdicios sería incontrolable. Sin ellos no habría bebidas alcohólicas, ni penicilina, ni cientos de medicamentos indispensables. Por si todo esto no bastara, algunos de ellos producen, sin que nadie sepa para qué, sustancias sin función aparente pero que cuentan con propiedades psicodélicas que logran franquear la rígida frontera hematoencefálica: es decir, que al ser ingeridas alteran la percepción y las funciones mentales.

Datos del evento

Sesión especial de Cantinero científico

Tema : El planeta de los hongos. Una historia del uso de los hongos alucinógenos y el LSD desde la edad de piedra hasta Silicon Valley

: El planeta de los hongos. Una historia del uso de los hongos alucinógenos y el LSD desde la edad de piedra hasta Silicon Valley Imparte : Naief Yehya

: Naief Yehya Coordina : José Luis Navarrete

: José Luis Navarrete Fecha : Martes 13 de mayo a las 18:00 horas

Evento completamente GRATUITO , pero requiere inscripción previa en este enlace .

Ubicación : Salón planta baja de la Librería Carlos Fuentes , dentro del Centro Cultural Universitario

: Salón planta baja de la , dentro del Centro Cultural Universitario Dirección: Periférico Norte 1695 en Colonia Parque Industrial Belenes Norte, Zapopan, Jalisco.

